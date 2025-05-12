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В Томске повысится стоимость проезда в общественном транспорте

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С завтрашнего дня, 13 мая, в Томске повысят тарифы на проезд в общественном транспорте, сообщает пресс-служба мэрии. Стоимость проезда будет зависеть от способа оплаты.

Так, обычный тариф в автобусе составит 33 рубля при оплате наличными и 32 рубля при безналичном расчете, тариф для пенсионеров — 29 и 28 соответственно.

В электротранспорте тариф составит 31 рубль при оплате наличными и 30 рублей при безналичном расчете, тариф для пенсионеров — 25 и 24 рубля соответственно. Вечерний тариф решено упразднить.

— В марте тарифная комиссия определила оптимальную и экономически обоснованную стоимость проезда, сейчас вводим новые тарифы в работу. Год назад повышали тариф на столько же. Даже после повышения в Томске остаются самые низкие тарифы за проезд во всем Сибирском федеральном округе. Решили внедрить успешную практику других городов с разной стоимостью проезда в зависимости от способа оплаты. Будем контролировать стабильную работу терминалов и жестко наказывать тех перевозчиков, у которых будут проблемы с техникой, — сказал заместитель мэра, начальник департамента городского хозяйства Дмитрий Путров.

Добавляется, что в ближайшее время городским депутатам будут представлены предложения по новой транспортной схеме.

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