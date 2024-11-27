Анатомия Томска. Борьба со стихией: снег на улицах города

27 ноября 2024 / Томский Обзор

В 12 выпуске «Анатомии Томска» говорим о первой в череде зимних тем — уборке снега в городе!

Насколько неожиданно наступает снежный сезон, как он будет проходить в этом году и какими интересными деталями наполнен? Приводим мнения специалистов и показываем новую инфографику совместного с администрацией Томска проекта.

Главным муниципальным предприятием «по снегу» в Томске конечно же, является МБУ «Томск САХ». А главным мемом холодного сезона тот, где для коммунальщиков «внезапно наступила зима». Но директор МБУ «Томск САХ» Рустам Хасанов с ним не согласен:

— Зима для нашего предприятия не наступает неожиданно. К сезону готовятся на протяжении всего года. Специалисты, к примеру, начинают замешивать пескосоляную смесь уже в мае, объемы рассчитываются исходя из опыта прошлых лет. Планирование покупки техники — тоже продуманное со всех сторон решение: потребность необходимо заложить в бюджет, обосновать, учесть имеющуюся ремонтную базу и прочее. Конечно же, в течение всего года идет работа с технологическими картами и оптимизацией действующих маршрутов техники, поскольку на предприятии много видов работ. Обычному человеку кажется — ну едет трактор и едет, что-то там чистит. А на деле трактор может большой щеткой прометать проезжую часть или быть задействованным в уборке прилотковой части и прочее. Также этот трактор нужно синхронизировать с другими машинами, чтобы не просто участок был сметен, а не было «вала» на выезде из двора, к примеру.

Уборка улиц в Томске Фото: Егор Хворенков, из архива издания

Пескосоляная смесь — наиболее распространенное средство для борьбы с обледенением дорог и тротуаров в городе в силу своей доступности. За наступивший сезон в Томске планируется использовать 30 тысяч тонн этого противогололедного материала, еще 2 тысячи тонн песка уйдет на тротуары. И то, и другое обходится дешевле, чем антигололедные реагенты и зависит от доступных ресурсов. До 100 тонн пескосоляной смеси может уйти при обработке улиц только за одну ночь.

— Насколько я вижу, за последние годы схемы уборки снега в Томске не менялись резко, все нововведения проходили плавно, — говорит первый заместитель мэра Томска Дмитрий Зярко. — В уборке города очень многое зависит от бюджета, от оснащенности технического парка. Речь идет не только про «Томск САХ», но и про те организации, которые выступают подрядчиками районных администраций. То есть, например, если работу САХа мы можем планировать исходя из имеющихся ресурсов, то по уборке второстепенных улиц, которые закреплены за районными администрациями, мы ориентируемся на объемы выполняемой работы. К подрядным организациям относимся строго, если качество уборки плохое — тогда расстаемся. У мэра Томска позиция на этот счет жесткая — в городе должно быть чисто. В целом, если принимать во внимание всех подрядчиков, всех дворников от управляющих компаний, то каждое утро на улицы выходят для уборки снега более двух тысяч человек. По технике сложнее, поскольку у разных организаций она разная, но с уверенностью можно сказать, что несколько сотен спецмашин трудятся ежедневно. Большую работу сейчас проводим над синхронизацией всех подрядчиков, можно сделать уборку гораздо более эффективной и теми силами, которые у нас есть, если выстроить правильную схему.

Человек с лопатой — по-прежнему главный по уборке улиц, несмотря на обилие спецтехники Фото: Егор Хворенков

Есть и другие нюансы. Согласно докладу об особенностях климата на территории РФ за 2023 год, подготовленному НИУ Росгидромета, зимой 2022–2023 года снежный покров в Томской области появился раньше климатических сроков на 5-15 дней. В то же время, в Сибири уже который год сохраняется тренд на сокращение «продолжительности залегания снежного покрова». Рустам Хасанов отмечает, что именно погода — основной фактор, влияющий на работы.

— Бывает, например, мороз, когда запускать работы по разметанию снега совершенно бессмысленно, ведь он прикатан, превратился в лед. Уборка снега и льда — это постоянная, круговая работа, но она невероятно важна, поскольку от нее зависит безопасность людей. Предприятие работает круглосуточно, ни праздников, ни выходных, на улице всегда должна быть обеспечена транспортная и пешеходная доступность. Смены восьмичасовые, но, в зависимости от погоды, могут быть продлены, — сказал директор МБУ «Томск САХ» Рустам Хасанов.

Текст: Егор Хворенков

Инфографика: Федор Шумилов

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