Памятник профессорам Курлову и Яблокову открыли в Томске у клиник СибГМУ: фото

10 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Вчера, 9 сентября, у входа в клиники Сибирского государственного медицинского университета на Московском тракте открыли памятник двум выдающимся томским врачам, основателям сибирской школы терапевтов — Михаилу Курлову и Дмитрию Яблокову.

Идея увековечить память учителя и ученика появилась ещё в 1990-е годы. Сначала в клиниках СибГМУ установили барельеф и бюст Яблокова, позднее на здании появились бронзовые горельефы основателей сибирской школы терапевтов. Тогда же бывший ректор СибГМУ Вячеслав Новицкий предложил создать отдельный памятник двум профессорам.

К идее вернулись несколько лет назад. В 2023 году новый макет начал создавать томский скульптор Всеволод Майоров. Курлов в композиции изображён сидящим со стетоскопом, рядом стоит молодой Яблоков и показывает учителю историю болезни. По замыслу инициаторов, этот сюжет должен был передать одну из главных идей будущего памятника — преемственность поколений в медицине.

Макет памятника Фото: из архива Веры Зыковой

Ещё в январе 2025 года памятник существовал только в виде макета, а его точное место установки оставалось предметом обсуждения. Одним из основных вариантов была площадка перед факультетскими клиниками СибГМУ — там, где в своё время регулярно проходили оба профессора.

Теперь многолетняя история завершилась: бронзовая композиция заняла своё место у клиник. В церемонии открытия приняли участие представители научного и медицинского сообщества, региональных и городских властей.

Кадры с открытия памятника Михаилу Курлову и Дмитрию Яблокову — смотрите в нашем фоторепортаже.

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