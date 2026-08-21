Напугавшего грибников медведя выслеживают под Томском

21 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов, из архива издания

Охотники выслеживают медведя в окрестностях деревни Черная речка и села Тахтамышево Томского района Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на районного охотоведа Сергея Кустова.

— Поступил сигнал, что видели между Черной речкой и Тахтамышево взрослую особь. Туда выдвинулись охотники с собаками. Этого же медведя вчера видели на одном из озер рядом с селом Тимирязевское, где он напугал грибников. Судя по всему, он обогнул новостройки (микрорайон «Северный парк» на левобережье реки Томь) и ушел в сторону Черной речки. В случае необходимости будут приняты необходимые меры, — сказал Кустов.

Он также сообщил, что охотники занимаются поисками медведицы с тремя медвежатами, которых видели у АЗС в селе Могильный мыс. «Медведицу с потомством отстреливать нельзя, поэтому охотники постараются их сопроводить подальше от населенного пункта», — подчеркнул Кустов.

По его словам, в последнее время медведи в регионе проявляют большую активность, часто заходят в населенные пункты.

— Вероятно, одной из причин может быть открывшаяся на них охота. Поэтому они и меняют зону своего обитания, — добавил охотовед.

По данным областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства, только за август текущего года выдано 13 разрешений на регулирование численности медведей.

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