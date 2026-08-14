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В Томске пройдёт выставка-раздача котиков из приюта «Добрые дела»

Благотворительность, Город, Котики, События, Томские новости, Томск котики приют Добрые дела выставка-раздача животных кошки в добрые руки взять котика приют для В Томске пройдёт выставка-раздача котиков из приюта «Добрые дела»

В воскресенье, 16 августа, во дворике Томского областного краеведческого музея пройдёт выставка-раздача котиков из приюта «Добрые дела». Гости смогут познакомиться с животными, которые ищут дом, а также принять участие в благотворительной гаражной распродаже.

На выставку приедут подопечные приюта — Ольфер, Варя, Хелли, Пух, Алиса и другие котики.

Помимо знакомства с животными, посетителей ждёт гаражная распродажа. На ней можно будет приобрести комнатные растения, книги, игрушки для питомцев ручной работы и уютные лежанки для котиков, сшитые Юлией Гречаниной. Также будут доступны сертификаты на льготную стерилизацию и кастрацию от центра «КастрТомск».

Организаторы приглашают не только тех, кто хочет забрать питомца домой, но и всех, кто готов помочь приюту. Гости могут принести корм для кошек (особенно приветствуется влажный Felix), наполнитель для лотков или одноразовые пелёнки.

Тем, кто планирует взять котика, нужно захватить паспорт для оформления договора и переноску.

Встреча состоится с 12:00 до 19:00 по адресу: ул. Ленина, 75.

А в дружественном приюте «Колыбель Дианы» также живут собаки, с которыми можно увидеться отдельно — по предварительной договорённости.

Сейчас там подрастают котята, а взрослые пушистые подопечные ждут внимания и заботы.

В самих «Добрых делах» сейчас подрастают котята, а взрослые пушистики требуют ласки и внимания.

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