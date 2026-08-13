Инвестор подготовил проект восстановления усадьбы «дома за рубль» на ул. Бакунина, 24 в Томске

13 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

ООО «Недвижимость» подготовило проектную документацию на капремонт исторически ценного градоформирующего объекта на ул. Бакунина, 24 в рамках программы «Дом за рубль».

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в ближайшее время инвестору могут установить льготную арендную плату в размере 10% от стоимости, определенной по результатам торгов.

В сообщении уточняется, что обследование технического состояния здания показало, что дом можно отремонтировать без разбора сруба. Основную часть декоративных элементов также планируется сохранить и отреставрировать.

Сейчас в доме ведутся подготовительные работы. Здесь снимают штукатурку и вывозят строительный мусор.

Напомним, дом на ул. Бакунина, 24 впервые был выставлен на торги в рамках программы «Дом за рубль» осенью 2025 года. Его окружают Воскресенская церковь, дом коменданта Томска Томаса де Вильнева, первая вольная аптека и еще несколько десятков старинных зданий. Подробнее узнать об истории здания можно в нашем материале.

Ранее сообщалось, что ООО «Недвижимость» заинтересовалось «Домом за рубль» на Советской, 93.

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