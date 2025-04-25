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В майские праздники запустят дополнительные рейсы поезда Томск — Новосибирск

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В майские праздники будет запущены дополнительные рейсы скорого поезда Томск — Новосибирск в связи с ростом спроса пассажиров на поездки. Они отправятся 30 апреля, 1 и 8 мая, сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Отправление со станции Томск II — в 6:35, прибытие на станцию Новосибирск-Главный — в 11:22. Со станции Новосибирск-Главный поезд отъезжает в 17:30, а прибывает на станцию Томск II — в 22:13.

Поезд курсирует по пятницам, субботам и воскресеньям. В составе вагоны двух классов обслуживания.

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