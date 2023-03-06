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В Томске капитально отремонтируют здание поликлиники №1 за 105 млн рублей

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ОГАУК «Центр по охране памятников» конкурс по определению подрядчика для проведения капитального ремонта объекта исторического наследия — больницы 1915 года на пр. Ленина, 51, где сегодня работает поликлиника №1.

Как следует из конкурсной документации, размещенной на сайте rostender.info, проектом предусмотрена частичная перепланировка помещений, устройство новых перегородок, дверных и оконных проемов, отделка помещений, замена покрытия кровли. Также планируется устроить систему наружного водоотвода и ограждение кровли.

Предполагается, что ремонт начнется в сентябре 2023 года и завершится в следующем году, к концу ноября.

Прием заявок на участие открыт до 20 марта, итоги будут подведены в этот же день. С победителем заключат контракт на 105,3 млн рублей.

Детская больница имени Петра и Алевтины Михайловых была построена в 1915–1916 годах по проекту омского архитектора А. В. Линецкого на пожертвования вдовы томского купца первой гильдии П. В. Михайлова (100 тыс. руб. деньгами и участок земли стомостью 20 тыс. руб.). Детальную разработку эскизного плана осуществил томич П. Федоровский. Торжественная закладка детской больницы состоялась 6 мая 1915 года. За два строительных сезона корпус был закончен, но события 1917 года не дали завершить отделочные работы. Здание является памятником архитектуры.

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