Редкие экспонаты: что можно увидеть в кабинете-музее Обручева в томском Политехе
Мемориальный кабинет-музей академиков-геологов Обручева и Усова в Горном корпусе томского Политеха полон интересных предметов.
В книжных шкафах, изготовленных по проекту самого Обручева, хранятся старинные книги и карты. На столе — компас и барометр, которыми знаменитый исследователь Сибири и Центральной Азии пользовался в своих путешествиях. Их даже можно взять в руки.
Горный корпус, где располагается кабинет-музей, был возведен при активном участии ученого. Он сам выбрал участок для строительства корпуса.
Помимо учебных помещений здесь были заложены два музея — минералогический и палеонтологический. К корпусу примыкал трехэтажный флигель, где жили профессора института, в том числе сам Обручев с супругой и сыновьями.
Познакомились с обстановкой и экспонатами кабинета-музея ученого вместе со специалистом по экспозиционной и выставочной деятельности комплекса музеев ТПУ Вадимом Лобановым.
В Томск Обручев прибыл по приглашению директора Томского технологического института — только что открывшемуся горному отделению требовался декан. В период работы в Томске по поручению и на средства ТТИ совершил три научных экспедиции по геологическому изучению горных хребтов и пустынь Пограничной Джунгарии (Западный Китай). Будучи деканом горного отделения, временно возглавлял и химическое отделение, эпизодически исполнял обязанности и директора института. При его активном участии в вузе были созданы кабинет геологии, лаборатория петрографии, геологический музей. Также Обручев стал одним из учредителей «Сибирского товарищества печатного дела».
В 1912 году был уволен «по основаниям «революционной оппозиционности» и перебрался в Москву.
Кабинет ученого
Мемориальный кабинет-музей был открыт в 2001 году. «Случайных» предметов здесь нет — все, что можно увидеть, было необходимо Владимиру Обручеву для работы. Часть экспозиции посвящена деятельности его ученика — Михаила Антоновича Усова, первого сибирского академика.
В кабинете всего одно окно, но пропускаемого солнечного света было достаточно для работы с геологическим и географическим оборудованием.
Мебель в кабинете — работы томских мастеров: стол, кресло, комод и стеллажи изготовлены из сибирского кедра и дуба по заказу самого Обручева.
— Книги так хорошо сохранились именно потому, что мебель здесь — особенная, — рассказывает Вадим Лобанов. — Вполне вероятно, именно из-за того, что сибирский кедр обладает антисептическими свойствами и уничтожает различные бактерии, которые вредят бумаге.
На столе среди письменных принадлежностей — чернильница, которую Владимир Афанасьевич привез с собой из Санкт-Петербурга:
После отъезда из Томска Обручев не потерял связь со своими коллегами, вел постоянную переписку. И даже с теми, кого лично не учил. Например, с учеником Михаила Усова — Канышем Сатпаевым, первым президентом Академии наук Казахской ССР
Также из личных вещей сохранилась кружка профессора:
Геологический глобус Обручев специально заказал из Берлина для своих студентов. Это старая модель — на ней еще нет Антарктиды. В качестве наглядного материала выступали и слепки золотых самородков, найденных в разных частях света. Они также хранятся в кабинете:
Что геолог использовал в экспедициях?
Экспедиционных приборов в мемориальном кабинете сохранилось немало.
Например, походный барометр, стрелка которого реагирует на изменение давления, Обручев использовал в экспедиции в Монголии в 1908 году:
Зеркальный компас — необходимая в горах вещь для ориентации по солнцу. Он мог указать точно направление горы или пригорка. Когда было облачно, использовалась обратная темная сторона устройства:
Ориентироваться на местности также помогали транспортир и карта:
В кабинете можно увидеть и карты, составленные самим Обручевым. Компактная, на первый взгляд, книжка, разворачивается «гармошкой» и становится огромной картой Тибета. Она была создана в 1916 году.
На стене — карта Джунгарской экспедиции Обручева:
А эту карту привезли томские географы из Лондона:
Микроскоп австрийского производства использовался для изучения шлифов (тонких слоев породы, нанесенных на стекло). Этому прибору больше ста лет, он прослужил до 1940-х годов:
— После отъезда Обручева его кабинет использовали ученики и коллеги. Например, здесь стоит портрет декана геологоразведочного кабинета Константина Радугина. Раньше он висел над дверью, которая ведет как раз в минералогический музей, — рассказывает Вадим Лобанов.
Несколько минералов из коллекции Владимира Афанасьевича представлены в мемориальном кабинете (вся коллекция хранится в минералогическом музее). Один из образцов — кузбасский уголь. Рядом с минералами — горный молот упомянутого Констатина Радугина, открывшего Усинское месторождение марганца, признанного одним из крупнейших в стране:
Напротив окна — фотоаппарат. Он складывался в походный чемоданчик, который геологи брали с собой в экспедиции. Обручев с коллегами проявляли снимки в фотографической лаборатории института.
В кабинете хранится огромное количество фотографий из экспедиций Обручева и его коллег. На лекциях студентам демонстрировали эти снимки с помощью эпидиаскопа (проектора). Для того времени это был очень «продвинутый» прибор, поскольку мог показывать не только черно-белые, но и цветные фотопластины:
Личная библиотека
Одна из важнейших частей экспозиции кабинета — личная библиотека академика. Здесь много эксклюзивных экземпляров — ученый выписывал книги из-за границы. Это литература самых разных направлений, но в основном — геологической и географической тематики и на нескольких языках: русском, английском, немецком и французском. Некоторым представленным здесь экспонатам уже порядка 200 лет.
Один из интересных экспонатов — справочник по геологии на немецком языке с мраморной обложкой.
— Когда-то, чтобы книги в библиотеке было проще искать, корешки специально раскрашивали. Зеленый — указывал на конкретного владельца. Но именно эта книга, скорее всего, была покрашена только для украшения. В то время в Томске владельческих библиотек было мало, поэтому и необходимости как-то выделять книги, тем более по геологии, не было.
На полках можно увидеть тома географической энциклопедии по всем континентам:
А это большая книга по зоологии, иллюстрации для которой, по предположению работников научной библиотеки, созданы вручную:
Всеобщее признание Обручев получил не только как ученый, но и писатель. Литературной деятельностью он начала увлекаться еще будучи студентом Горного института в Санкт-Петербурге. На столе в кабинете можно увидеть экземпляры двух самых известных его романов — «Земля Санникова» и «Плутония» — на испанском.
— Вообще перу Обручева принадлежит нескольких десятков литературных произведений, написанных в разных жанрах. Пожалуй, в мире он известен больше как писатель, чем ученый, — отмечает Владимир Лобанов.
Текст: Анастасия Нейзлер
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».