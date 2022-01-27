Редкие экспонаты: что можно увидеть в кабинете-музее Обручева в томском Политехе

27 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Нейзлер

Мемориальный кабинет-музей академиков-геологов Обручева и Усова в Горном корпусе томского Политеха полон интересных предметов.

В книжных шкафах, изготовленных по проекту самого Обручева, хранятся старинные книги и карты. На столе — компас и барометр, которыми знаменитый исследователь Сибири и Центральной Азии пользовался в своих путешествиях. Их даже можно взять в руки.

Горный корпус, где располагается кабинет-музей, был возведен при активном участии ученого. Он сам выбрал участок для строительства корпуса.

Директор Томского технологического института Ефим Зубашев выбор Обручева поддержал. На постройку здания было потрачено 325 545 рублей. Автором проекта выступил архитектор Петр Федоровский.

Помимо учебных помещений здесь были заложены два музея — минералогический и палеонтологический. К корпусу примыкал трехэтажный флигель, где жили профессора института, в том числе сам Обручев с супругой и сыновьями. Фото: Серафима Кузина

Познакомились с обстановкой и экспонатами кабинета-музея ученого вместе со специалистом по экспозиционной и выставочной деятельности комплекса музеев ТПУ Вадимом Лобановым.

Обручев и Томск

Кабинет ученого

Фото: Серафима Кузина

Мемориальный кабинет-музей был открыт в 2001 году. «Случайных» предметов здесь нет — все, что можно увидеть, было необходимо Владимиру Обручеву для работы. Часть экспозиции посвящена деятельности его ученика — Михаила Антоновича Усова, первого сибирского академика.

В кабинете всего одно окно, но пропускаемого солнечного света было достаточно для работы с геологическим и географическим оборудованием.

Мебель в кабинете — работы томских мастеров: стол, кресло, комод и стеллажи изготовлены из сибирского кедра и дуба по заказу самого Обручева.

— Книги так хорошо сохранились именно потому, что мебель здесь — особенная, — рассказывает Вадим Лобанов. — Вполне вероятно, именно из-за того, что сибирский кедр обладает антисептическими свойствами и уничтожает различные бактерии, которые вредят бумаге.

Замок у ящиков стола сделан так, чтобы все их можно было разом закрыть одним ключом. Профессор хранил там ценные для себя вещи. Фото: Анастасия Нейзлер

На столе среди письменных принадлежностей — чернильница, которую Владимир Афанасьевич привез с собой из Санкт-Петербурга:



После отъезда из Томска Обручев не потерял связь со своими коллегами, вел постоянную переписку. И даже с теми, кого лично не учил. Например, с учеником Михаила Усова — Канышем Сатпаевым, первым президентом Академии наук Казахской ССР Фото: Анастасия Нейзлер

Также из личных вещей сохранилась кружка профессора:

Фото: Анастасия Нейзлер

Геологический глобус Обручев специально заказал из Берлина для своих студентов. Это старая модель — на ней еще нет Антарктиды. В качестве наглядного материала выступали и слепки золотых самородков, найденных в разных частях света. Они также хранятся в кабинете:

Фото: Анастасия Нейзлер

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Что геолог использовал в экспедициях?

Экспедиционных приборов в мемориальном кабинете сохранилось немало.

Например, походный барометр, стрелка которого реагирует на изменение давления, Обручев использовал в экспедиции в Монголии в 1908 году:

Фото: Анастасия Нейзлер

Зеркальный компас — необходимая в горах вещь для ориентации по солнцу. Он мог указать точно направление горы или пригорка. Когда было облачно, использовалась обратная темная сторона устройства:

Фото: Анастасия Нейзлер

Ориентироваться на местности также помогали транспортир и карта:

Название фото Фото: Анастасия Нейзлер

В кабинете можно увидеть и карты, составленные самим Обручевым. Компактная, на первый взгляд, книжка, разворачивается «гармошкой» и становится огромной картой Тибета. Она была создана в 1916 году.

Фото: Анастасия Нейзлер

На стене — карта Джунгарской экспедиции Обручева:

Фото: Серафима Кузина

А эту карту привезли томские географы из Лондона:

Фото: Анастасия Нейзлер

Микроскоп австрийского производства использовался для изучения шлифов (тонких слоев породы, нанесенных на стекло). Этому прибору больше ста лет, он прослужил до 1940-х годов:

Фото: Анастасия Нейзлер

— После отъезда Обручева его кабинет использовали ученики и коллеги. Например, здесь стоит портрет декана геологоразведочного кабинета Константина Радугина. Раньше он висел над дверью, которая ведет как раз в минералогический музей, — рассказывает Вадим Лобанов.

Несколько минералов из коллекции Владимира Афанасьевича представлены в мемориальном кабинете (вся коллекция хранится в минералогическом музее). Один из образцов — кузбасский уголь. Рядом с минералами — горный молот упомянутого Констатина Радугина, открывшего Усинское месторождение марганца, признанного одним из крупнейших в стране:

Фото: Анастасия Нейзлер

Напротив окна — фотоаппарат. Он складывался в походный чемоданчик, который геологи брали с собой в экспедиции. Обручев с коллегами проявляли снимки в фотографической лаборатории института.

Штатива у этого аппарата не было. Фотоаппарат устанавливали на возвышенность в горах и делали снимки. Фото: Серафима Кузина

В кабинете хранится огромное количество фотографий из экспедиций Обручева и его коллег. На лекциях студентам демонстрировали эти снимки с помощью эпидиаскопа (проектора). Для того времени это был очень «продвинутый» прибор, поскольку мог показывать не только черно-белые, но и цветные фотопластины:

На фото — снимки из экспедиции в Монголию Фото: Анастасия Нейзлер

Личная библиотека

Фото: Серафима Кузина

Одна из важнейших частей экспозиции кабинета — личная библиотека академика. Здесь много эксклюзивных экземпляров — ученый выписывал книги из-за границы. Это литература самых разных направлений, но в основном — геологической и географической тематики и на нескольких языках: русском, английском, немецком и французском. Некоторым представленным здесь экспонатам уже порядка 200 лет.

Запах старинной бумаги чувствуется сразу, как только открывается дверца шкафа Фото: Анастасия Нейзлер

Один из интересных экспонатов — справочник по геологии на немецком языке с мраморной обложкой.

— Когда-то, чтобы книги в библиотеке было проще искать, корешки специально раскрашивали. Зеленый — указывал на конкретного владельца. Но именно эта книга, скорее всего, была покрашена только для украшения. В то время в Томске владельческих библиотек было мало, поэтому и необходимости как-то выделять книги, тем более по геологии, не было.

Фото: Анастасия Нейзлер

На полках можно увидеть тома географической энциклопедии по всем континентам:

Фото: Анастасия Нейзлер

А это большая книга по зоологии, иллюстрации для которой, по предположению работников научной библиотеки, созданы вручную:

Фото: Анастасия Нейзлер

Всеобщее признание Обручев получил не только как ученый, но и писатель. Литературной деятельностью он начала увлекаться еще будучи студентом Горного института в Санкт-Петербурге. На столе в кабинете можно увидеть экземпляры двух самых известных его романов — «Земля Санникова» и «Плутония» — на испанском.

— Вообще перу Обручева принадлежит нескольких десятков литературных произведений, написанных в разных жанрах. Пожалуй, в мире он известен больше как писатель, чем ученый, — отмечает Владимир Лобанов.

«Земля Санникова» рассказывает о поисках пропавшей экспедиции барона Толля и затерянном доисторическом мире, который путешественники обнаружили на далеком вулканическом острове. По мотивам произведения в 1973 году был снят художественный фильм. Французский художник и создатель компьютерных игр Бенуа Сокаль использовал роман в качестве основы сюжета второй части приключенческой компьютерной игры «Syberia» (2004 год). Фото: Анастасия Нейзлер

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Текст: Анастасия Нейзлер

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