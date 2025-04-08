Звуки тайги. Собери всех птиц!
8 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов
Как звучит сибирская тайга? Какие пернатые обитатели Красной книги сегодня живут в Томской области и что важно делать для сохранения биоразнообразия региона?
Партнер проекта — нефтегазодобывающее предприятие «Газпромнефть-Восток». Вместе мы исследовали редких птиц нашего региона и узнавали у специалистов интересные факты о них в спецпроекте «Звуки тайги» на «Томском Обзоре».
А теперь можно и отдохнуть — собрать всех птичек в одном месте.
Время: 00: 00
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».