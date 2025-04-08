Звуки тайги. Собери всех птиц!

8 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

Как звучит сибирская тайга? Какие пернатые обитатели Красной книги сегодня живут в Томской области и что важно делать для сохранения биоразнообразия региона?

Партнер проекта — нефтегазодобывающее предприятие «Газпромнефть-Восток». Вместе мы исследовали редких птиц нашего региона и узнавали у специалистов интересные факты о них в спецпроекте «Звуки тайги» на «Томском Обзоре».

А теперь можно и отдохнуть — собрать всех птичек в одном месте.

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