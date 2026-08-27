Мини-болото появилось в томском информцентре «Васюганские просторы»

В томском информационном центре «Васюганские просторы» оборудовали собственное «мини-болото», где собрали растения и насекомых с Васюганских болот. Их собирали в течение недели в рамках полевой экспедиции.

Как уточняют в телеграм-канале заповедника «Васюганский», перед сотрудниками стояла задача собрать гербарий, пополнить энтомологическую коллекцию и отобрать образцы флоры для новых экспозиций. В итоге им удалось привести растения с торфяного болота, представителей местной энтомофауны (в том самых кровососущих), а также живые образцы для палюдариума (смеси аквариума и террариума). Таким образом в центре планируют воссоздать фрагмент настоящей экосистемы прямо в информационном центре.

В итоге «мини-болото» центра включает мох, пушицу, клюкву и другие типичные виды. А еще здесь можно увидеть насекомых, населяющих Васюганские болота.

— Скоро всё это станет частью экскурсий и тематических мероприятий: гости смогут не только рассмотреть растения и насекомых, но и заглянуть на них через микроскоп, рассмотреть детали, которые обычно скрыты от глаз, — говорится в сообщении.

Организаторы отмечают, что двери обновленного информационного центра откроются для посетителей «совсем скоро».

Фото: заповедник «Васюганский»

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