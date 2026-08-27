18+
18+
РЕКЛАМА

Мини-болото появилось в томском информцентре «Васюганские просторы»

Город, Природа, Томские новости, интересные новости Томска природа парки зоопарки болота природа Томской области Мини-болото появилось в томском информцентре «Васюганские просторы»

В томском информационном центре «Васюганские просторы» оборудовали собственное «мини-болото», где собрали растения и насекомых с Васюганских болот. Их собирали в течение недели в рамках полевой экспедиции.

Как уточняют в телеграм-канале заповедника «Васюганский», перед сотрудниками стояла задача собрать гербарий, пополнить энтомологическую коллекцию и отобрать образцы флоры для новых экспозиций. В итоге им удалось привести растения с торфяного болота, представителей местной энтомофауны (в том самых кровососущих), а также живые образцы для палюдариума (смеси аквариума и террариума). Таким образом в центре планируют воссоздать фрагмент настоящей экосистемы прямо в информационном центре.

В итоге «мини-болото» центра включает мох, пушицу, клюкву и другие типичные виды. А еще здесь можно увидеть насекомых, населяющих Васюганские болота.

— Скоро всё это станет частью экскурсий и тематических мероприятий: гости смогут не только рассмотреть растения и насекомых, но и заглянуть на них через микроскоп, рассмотреть детали, которые обычно скрыты от глаз, — говорится в сообщении.

Организаторы отмечают, что двери обновленного информационного центра откроются для посетителей «совсем скоро».

Фото: заповедник «Васюганский»

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Осенью в Томске начнется строительство нового квартала в районе ул. Водяная

18 августа 2026
Томские новости

В Томском художественном музее открылась выставка о «романе» Михаила Булгакова с театром

24 августа 2026
Люди

Политехнические династии. Роман и Полина Чернозёмы: путь в биомедики

30 июля 2026
Как это работает

Декоративная пропитка для дерева: когда она лучше краски

29 июля 2026
Бизнес

Бирюзовый код Сибири: промпарк «Томскнефтехима» пополнился новыми арт-объектами

29 июля 2026
Томские новости

На «Томскнефтехиме» начался плановый ремонт

3 августа 2026
Томские новости

АКРА подтвердило рейтинг Томска и его облигаций «ВВВ+(RU)» со «стабильным» прогнозом

26 августа 2026
Томские новости

Инвестор подготовил проект восстановления усадьбы «дома за рубль» на ул. Бакунина, 24 в Томске

13 августа 2026
Томские новости

Оценка стоимости строительства третьего моста в Томске выросла до 80,5 млрд рублей

18 августа 2026