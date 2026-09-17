Плюс один в цифру: «Ростелеком» подключил Володино Томской области к скоростному интернету

17 сентября 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» построил оптическую сеть в селе Володино Кривошеинского района Томской области. Компания обеспечила возможность подключения к современным цифровым услугам для более 330 домохозяйств.

Развертывание сетевой инфраструктуры осуществляется провайдером с применением технологии GPON, при которой оптоволокно прокладывается непосредственно до жилого помещения абонента. Такой подход позволяет существенно снизить уровень помех при передаче высокоскоростного сигнала и расширить спектр доступных цифровых сервисов.

На базе оптической сети абоненты компании получают возможность подключиться к интернету, интерактивному телевидению с онлайн кинотеатром Wink и системам видеонаблюдения. При оформлении договора на подключение услуг жители Володино могут выбрать подходящий тариф из линейки «Свой дом», включающий один или несколько сервисов.

— В этом году Володино стало пятым населенным пунктом региона, получившим доступ к нашим услугам на базе оптической технологии. Каждый раз, когда мы заводим новую цифровую инфраструктуру в малые сёла, получаем благодарности от местного населения, — отметила заместитель директора Томского филиала «Ростелекома» Оксана Болдова.

Узнать техническую возможность и оставить заявку на подключение услуг можно на официальном сайте компании или по номеру 8 800 100 08 00.

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