Томский джаз-клуб Underground отметил 20-летие большим концертом под открытым небом

16 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В субботу, 13 июля, томский джаз-клуб Underground отметил 20-летие большим концертом во дворике Дома искусств. В нем приняли участие яркая звезда современного британского джаза, участница всемирно известного проекта Postmodern Jukebox Эмма Смит и виртуозный джазовый пианист Самвел Гаспарян. Аккомпанемент им составили ⁠Дмитрий Аверченков (контрабас) и Дмитрий Шевцов (ударные).

«Подводя итоги — концерт удался, — отмечает основатель заведения Олег Усенко. — Самый главный показатель это то, что свободных мест не было. Мы делали дополнительную лимитированную продажу и билеты кончились буквально за день. Конечно, очень радует, что есть такой отклик. Тем более, что музыка на концерте была не самая простая. Эмма Смит сделала исключительно джазовую программу с изысканной музыкой высокого уровня. Это с одной стороны, а с другой — большое количество гостей показывает и нашу работу за эти 20 лет. Это значит, что популяризация нами джаза и джазовой культуры не прошли даром. Я прекрасно помню, когда это всё начиналось в начале 2000-х, отклик не был столь значителен. И я больше чем уверен, что своей деятельностью джаз-клуб Underground, конечно, способствовал распространению любви к хорошей настоящей музыке».

По словам Усенко, джаз-клуб уже готов к следующим концертам. Открытие нового 21-го сезона запланировано на 9 августа. Оно пройдет вновь на площадке усадьбы Шишкова, где выступит одна из лучших блюзовых команд Blues Doctors (Екатеринбург). Также Олег Усенко отмечает, что в сентября в Томск впервые приедет американская певица Джорни, в октябре исполнит свою программу американский певец Квентин Мур, в ноябре — американский блюзовый музыкант Кори Хэрри.

Основатель джаз-клуба Олег Усенко Фото: Серафима Кузина

Директор Дома искусств Дарья Соловий Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

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