Томичей приглашают на уличный спектакль по «Сказке о попе и работнике его Балде»

Томский Обзор / Фото: 2 июля 2024 // Фото: Владимир Алимпьев

В субботу, 6 июля, во дворе томского Дома искусств состоится премьера спектакля «Сказка о попе и работнике его Балде». Зрителей ждет интерактивное театрализованное представление от команды «Большого вертепа» с участием ростовых кукол.

— Это игровая сказка, которая вовлекает в действие и детей, и взрослых. Сцена отсутствует, а между актёрами и зрителями нет чёткой границы. Все вокруг участвуют в спектакле, — рассказала «Томскому Обзору» экскурсовод Дома искусств Екатерина Богомолова. — В основном театры показывают спектакли внутри, а у нас уличная постановка. Можно сказать, что это наша особенность.

Генеральный прогон спектакля прошел 30 июня Фото: Владимир Алимпьев

Уже две зимы подряд команда Дома искусств под руководством директора Дарьи Соловий ставит уличный спектакль «Большой вертеп — живая сказка к Рождеству», а в этом году на пасхальной неделе зрители увидели новую постановку «Пасхальное чудо». Новое представление приурочено к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Режиссёром спектакля выступил Сергей Карачевцев.

Как уточняют организаторы, театрализованное действо будет длиться 45 минут. Зрители до одного года смогут посетить уличное мероприятие бесплатно. Стоимость полного билета — 450 рублей. Оплата возможна по Пушкинской карте.

Предполагается, что постановка «Сказка о попе и работнике его Балде» будет первым спектаклем проекта «Сказка на лужайке» от томского Дома искусств.

Фото: Владимир Алимпьев

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