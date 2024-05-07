Куличи, первоцветы и бросание яиц. В томском Доме искусств прошло первое представление «Пасхальное чудо»

7 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В воскресенье, 5 мая, во дворе Томского областного дома искусств прошло театрализованное действо «Пасхальное чудо». Гости увидели уличное представление от команды «Большого вертепа» и приняли участие в интерактивных играх, за основу которых были взяты любимые и забытые пасхальные традиции.

Особый колорит празднику придали яркие декорации, придуманные специально для проекта, и первые весенние цветы, которые дарили участникам. Не обошлось и без окрашенных пасхальных яиц, куличей и колокольного звона.

Посетить семейную программу «Пасхальное чудо» все еще можно до 12 мая (расписание опубликовано по ссылке). А мы зря времени не теряли и уже успели побывать на первом представлении. Каким оно было — в фоторепортаже Серафимы Кузиной.

Проект проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: Серафима Кузина

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