18+
18+
Красота, Праздники, События, Театр в Томске, Томские новости, томск дом искуссв представление театр куда сходить интересное красивое пасха праздники Куличи, первоцветы и бросание яиц. В томском Доме искусств прошло первое представление «Пасхальное чудо»
РЕКЛАМА

Куличи, первоцветы и бросание яиц. В томском Доме искусств прошло первое представление «Пасхальное чудо»

В воскресенье, 5 мая, во дворе Томского областного дома искусств прошло театрализованное действо «Пасхальное чудо». Гости увидели уличное представление от команды «Большого вертепа» и приняли участие в интерактивных играх, за основу которых были взяты любимые и забытые пасхальные традиции.

Особый колорит празднику придали яркие декорации, придуманные специально для проекта, и первые весенние цветы, которые дарили участникам. Не обошлось и без окрашенных пасхальных яиц, куличей и колокольного звона.

Посетить семейную программу «Пасхальное чудо» все еще можно до 12 мая (расписание опубликовано по ссылке). А мы зря времени не теряли и уже успели побывать на первом представлении. Каким оно было — в фоторепортаже Серафимы Кузиной.

Проект проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: Серафима Кузина

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Рояль, линейка и резинка. В Томской филармонии появится музей Эдисона Денисова

26 апреля 2024
Томские новости

В Томске во время ремонта томской поликлиники нашли два старинных письма

10 апреля 2024
Томские новости

Закон об эвтаназии для бездомных животных в Томской области не будут рассматривать на ближайшем заседании облдумы

11 апреля 2024
Томские новости

Быстровозводимые отделения Почты России появятся в Томской области

11 апреля 2024
Томские новости

Уровень воды в Томи в Томске снижается

27 апреля 2024
Томские новости

В Томске эвакуируют СНТ «Левобережье»

14 апреля 2024
Томские новости

Жители более 20 населенных пунктов Томской области получили доступ к быстрому мобильному интернету

6 мая 2024
Томские новости

В выходные в Томске перекроют участок пр. Фрунзе

9 апреля 2024