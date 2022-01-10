Скоморохи, ангелы и Дед Мороз: «Большой вертеп» во дворе томского Дома искусств

10 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В декабре и во время новогодних каникул во дворе томского Дома искусств развернулся настоящий рождественский вертеп. Почти каждый вечер перед зрителями здесь разыгрывалась история Рождества.

На балконе деревянного особняка разместились фигуры Девы Марии и младенца и два ангела со светящимися крыльями. А внизу происходило настоящее зимнее веселье — народное гулянье с песнями, играми в компании скоморохов и сказочных персонажей. И, конечно, большим хороводом с Дедом Морозом и Снегурочкой.

А еще до конца февраля в Доме искусств можно посмотреть на коллекцию елочных игрушек, гирлянд, мишуры, а также пластинок и марок томича Владимира Кудряшова.

Фото: Серафима Кузина

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