В Томске открылась выставка лоскутных полотен «Доброе лето»

25 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушей

В томском областном Доме искусств 23 июля открылась выставка лоскутных полотен Елены Фоломьевой «Доброе лето». В экспозицию вошли два проекта художницы: «Лето в деревне» и «Белый + зеленый».

Как уточняют организаторы, первый представляет собой эксперимент, попытку соединить в одном квилте традиционные техники лоскутного шитья и элементы арт-квилтов, в частности, текстильный коллаж.



— Надеюсь, что мне удалось передать в проекте атмосферу солнца, тепла, маленьких открытий и большой радости. Именно так, как воспринимает городской ребенок каникулы у бабушки в деревне, когда каждый день полон впечатлений и событий, а лето кажется бесконечным. Никаких огорчений и сложностей, только чистые краски и красота, — отметила Елена Фоломьева.

Выставка «Доброе лето» будет работать до конца августа. Посетить её можно ежедневно с 10.00 до 18.00 в Доме искусств по ул. Шишкова, 10.

Елена Фоломьева — художница из Санкт-Петербурга, которая работает в направлении арт-квилт, объединяющем разнообразные техники работы с тканью: от росписи по ткани до вышивки. Выпускница математико-механического факультета Ленинградского государственного университета заинтересовалась лоскутным шитьем в 1996 году. А в 2008 уволилась с работы и начала заниматься им профессионально.

Фото: Савелий Петрушев

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