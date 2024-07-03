Томичи узнают об «Интимной Руси»

В воскресенье, 7 июля, в Первом музее славянской мифологии пройдет лекция «Интимная Русь». Экскурсоводы Виктория Корепанова и Анастасия Татаринова расскажут томичам о любви в древнерусском понимании, мужском и женском телах и старых обрядах.

Как сообщают организаторы, участники лекции узнают, как в сказках отразился запрет на инцест и как относились к первой брачной ночи. Спикеры расскажут, что такое «птичий грех», кто такой огненный змей и какую опасность он представлял для женщин.

— Музей в большей степени ориентирован на детей, а мне и моей коллеге-соавтору захотелось поработать с другой аудиторией, поскольку мифы и сказки в их изначальном, необработанном варианте на самом деле достаточно взрослый контент, — рассказала «Томскому Обзору» Виктория Корепанова.

Основным источником при подготовке лекции стали книги «Интимная Русь», «Русская фольклорная демонология», «Секс и эротика в русской традиционной культуре». Как отмечает Виктория Корепанова, подобная тематика — редкость для музея.

Мероприятие состоится 7 июля в Первом музее славянской мифологии (ул. Загорная, 12). Начало лекции в 18.00, стоимость билета — 250 рублей. Необходима предварительная запись по телефону 8 (3822) 210-333.

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