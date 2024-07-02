18+
18+
РЕКЛАМА

Томский джаз-клуб Underground отметит юбилей большим концертом в усадьбе Шишкова

Город, Культура в Томске, Томские новости, концерт куда сходить интересные новости Томска выступления джаз Томский джаз-клуб Underground отметит юбилей большим концертом в усадьбе Шишкова

В субботу, 13 июля, томский джаз-клуб Underground отметит 20-летие большим концертом на открытом воздухе во дворике Дома искусств. Перед томичами выступит яркая звезда современного британского джаза, участница всемирно известного проекта Postmodern Jukebox Эмма Смит.

— Джаз-клуб Underground открывает новую страницу своей истории и музыкальной географии Томска, — отмечает основатель заведения Олег Усенко. — Один из самых удивительных голосов Великобритании, способный соединить R&B, соул, джаз и дарк-кабаре, будет звучать в старинном районе вечно молодого города среди резных карнизов и наличников.

Звезда разделит сцену с виртуозным джазовым пианистом Самвелом Гаспаряном. Он начинал свою карьеру в качестве пианиста Государственного джаз оркестра Армении, долгие годы работал в США, завоевывал престижные места на международных конкурсах джаза в Монтрё и Ноттингеме. Аккомпанемент им составят ⁠Дмитрий Аверченков (контрабас) и Дмитрий Шевцов (ударные).

Помимо концерта гостей вечера ждут дегустации блюд на гриле, ремесленных сыров и крафтовых напитков. Здесь же все желающие смогут выпить кофе и сделать памятные снимки в специальной фотозоне.

Концерт состоится 13 июля во дворе Дома искусств на ул. Шишкова, 10. Начало в 19.00. Стоимость билетов — от 2 250 рублей.

16+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В томском музейном саду пройдет литературно-краеведческий фестиваль «Абзац»

13 июня 2024
Томские новости

Здравствуй, лето: Wink.ru представляет июньский кинокалендарь

30 июня 2024
Томские новости

Томский стадион «Труд» переходит в муниципальную собственность

25 июня 2024
Томские новости

Томичей приглашают на уличный спектакль по «Сказке о попе и работнике его Балде»

2 июля 2024
Томские новости

Более 30 человек госпитализировали в Томской области после укуса клеща

20 июня 2024
Томские новости

Томичи смогут погадать по кошачьей книге перемен на ЗООбарахолке

26 июня 2024
Томские новости

Крупный пожар произошел ночью в Томске на ул. 79 Гвардейской Дивизии

14 июня 2024
Томские новости

Департамент информполитики Томской области возглавил Константин Карпачев

13 июня 2024
Томские новости

«Ростелеком» оцифровал еще одну томскую многоэтажку

28 июня 2024