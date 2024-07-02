Томский джаз-клуб Underground отметит юбилей большим концертом в усадьбе Шишкова

В субботу, 13 июля, томский джаз-клуб Underground отметит 20-летие большим концертом на открытом воздухе во дворике Дома искусств. Перед томичами выступит яркая звезда современного британского джаза, участница всемирно известного проекта Postmodern Jukebox Эмма Смит.

— Джаз-клуб Underground открывает новую страницу своей истории и музыкальной географии Томска, — отмечает основатель заведения Олег Усенко. — Один из самых удивительных голосов Великобритании, способный соединить R&B, соул, джаз и дарк-кабаре, будет звучать в старинном районе вечно молодого города среди резных карнизов и наличников.

Звезда разделит сцену с виртуозным джазовым пианистом Самвелом Гаспаряном. Он начинал свою карьеру в качестве пианиста Государственного джаз оркестра Армении, долгие годы работал в США, завоевывал престижные места на международных конкурсах джаза в Монтрё и Ноттингеме. Аккомпанемент им составят ⁠Дмитрий Аверченков (контрабас) и Дмитрий Шевцов (ударные).

Помимо концерта гостей вечера ждут дегустации блюд на гриле, ремесленных сыров и крафтовых напитков. Здесь же все желающие смогут выпить кофе и сделать памятные снимки в специальной фотозоне.

Концерт состоится 13 июля во дворе Дома искусств на ул. Шишкова, 10. Начало в 19.00. Стоимость билетов — от 2 250 рублей.

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