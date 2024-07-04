Томичей приглашают послушать «Музыку книг»

4 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сегодня, 4 июля, в рамках фестиваля современной музыки «DENISOV. К 95-летию композитора» во дворе Научной библиотеки ТГУ пройдет концерт «Музыка книг».

Как сообщают организаторы, в программе выступление солистов Томской филармонии: Юлии Шинкевич (сопрано), Ирины Макаровой (сопрано), Вячеслава Клименко (баритон) и Павла Шинкевича (фортепиано). Томичи услышать произведения Глинки, Чайковского, Рубинштейна, Рахманинова и других известных композиторов.

— Литературные произведения часто были источником вдохновения для композиторов. Огромное количество музыкальных шедевров появилось благодаря книгам. Многие композиторы любили читать, дружили с поэтами и писателями, обменивались между собой творческими идеями. Благодаря этому рождались новые музыкальные опусы, а музыка становилась одним из действующих лиц повестей и романов, — отметила заведующая концертно-камерным отделом Томской филармонии, музыковед Василина Сыпченко.

В программе «Музыки книг» нашли отражение творчество Жуковского, Пушкина, Блока, Булгакова, Шекспира, Ибсена и Мериме.

Концерт начнётся в 19:00 в павильоне Библиотечного дворика Научной библиотеки ТГУ по пр. Ленина, 34а, вход свободный.

Напомним, в честь 95-летия со дня рождения композитора Эдисона Денисова 24 марта в БКЗ Томской филармонии прошло открытие фестиваля «DENISOV». Томский академический симфонический оркестр под управлением Владимира Понькина исполнил Камерную симфонию композитора и Вокальный цикл на стихи Пушкина.

Фестиваль продлится до 12 декабря, в его программе 12 разных событий. Ранее состоялись выставка «Музыка чисел: библиотека композитора Эдисона Денисова», концерты «Светлое и темное», «Дороги любви», «Молодые органисты Сибири» и «Мифы и легенды».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».