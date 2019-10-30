Северск, Новоуральск, Озёрск: как в России строят пункты финальной изоляции радиоактивных отходов

30 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: НО РАО

Во второй половине октября делегация из Томска побывала в Новоуральске. Журналисты, ученые, экологи, представители местного самоуправления отправились в технический тур на пункт финальной изоляции радиоактивных отходов 3 и 4 классов и площадку строительства второй очереди хранилища недалеко от Екатеринбурга.

Как выглядит стройплощадка пункта, как ее планируют использовать и как опыт Новоуральска соотносится с Северском и другими российскими атомными ЗАТО — в нашем обзоре.

Финальная изоляция: Новоуральск

Строительство второй очереди пункта финальной изоляции РАО в Новоуральске Фото: Александр Кузнецов

Работы по строительству второй очереди пункта финальной изоляции радиоактивных отходов 3 и 4 классов вблизи Новоуральска Свердловской области начались в 2018 году. В 2020-м году их планируется завершить. Первая очередь пункта была введена в эксплуатацию в декабре 2016 года. После ввода второй части, общий объем хранилища составит порядка 55 кубометров. Активно использовать пункт будут до 2036 года. К этому времени будет разработан проект закрытия объекта. А после закрытия национальному оператору предстоит осуществлять мониторинг состояния окружающей среды: подземных вод, атмосферы, снежного покрова и биоты - совокупности живых организмов на территории.

Что такое 3 и 4 класс отходов? Загрязненные спецодежда, инструменты, фильтры для вентсистем, разнообразное оборудование, резинотехнические изделия и др.

Решение о проектировании пункта финальной изоляции РАО в Новоуральске было принято в 2008 году. Им занимался Озерский ВНИПИЭТ - уральский институт, который проектирует основные технологические переделы для разделительного уранового производства. О ходе строительных работ прямо на стройплощадке журналистам и экологам рассказал заместитель генерального директора НО РАО – начальник отделения «Новоуральское» филиала «Северский» Вячеслав Александров.

- В течение 2010-2011 годов было проведено строительство первой очереди этого объекта. Была построена «карта номер 10» - пункт финальной изоляции вместимостью 15 тыс. кубов РАО, административно-производственное здание, где размещается охрана объекта, технологический персонал, помещения для дезактивации растворов, а также была создана инженерная инфраструктура. Это дороги, пожарные резервуары и система физзащиты, которая объединяла два пункта - финальной изоляции и пункт хранения Уральского электрохимического комбината (УЭХК), - поясняет Вячеслав Владимирович.

Заместитель генерального директора НО РАО – начальник отделения «Новоуральское» филиала «Северский» Вячеслав Александров Фото: НО РАО

После того, как в России был создан Национальный оператор по работе с РАО, ему передали этот объект - в 2015 г. Тогда же сформировали отделение «Новоуральское», главной задачей которого была эксплуатация будущего хранилища. А потом проводили работы по подготовке к экспертизе, разработке эксплуатационной документации, опытно-промышленной эксплуатации. И когда наконец, была получена лицензия, в декабре 2016 г. в пункт загрузили первую партию РАО.

- Еще в 2008 г., на стадии проектирования, были заложены требования с учетом российских и международных требований к многобарьерной защите, системе безопасности РАО, - рассказывает Александров. И уточняет - оператору необходимо обеспечить безопасность не только тех, кто здесь работает или живет сейчас, но и будущих поколений.

Как радиоактивные отходы готовят к поступлению в пункт финальной изоляции? На предприятиях РАО собираются в первичные сборники, далее там же идет их переработка методом прессования, сжигания или омоноличивания. Первичные сборники помещают в специальные упаковки для радиоактивных отходов - металлические или железобетонные контейнеры. Для 3 класса используют только последние, толщина стенки у них составляет 15 см, для 4 класса могут использоваться оба типа упаковок. Кроме того, если в упаковку помещают несколько бочек с отходами 3 класса, пространство между ними тоже будет забетонировано. Стенка контейнера - это первый барьер безопасности. Представители НО РАО периодически посещают с аудитом предприятия-поставщики отходов, чтобы на месте выяснить, как идет процесс подготовки упаковок.

Все контейнеры проверяют при поступлении в пункт финальной изоляции. В случае, если с ними окажется что-то не так, то с поставщиком будет решаться вопрос по возврату упаковки. Второй вариант - при хранилище есть спецпомещение, где груз доведут до нужного состояния. Но в целом, как отмечают в НО РАО, контейнеры - это зона ответственности поставщика.

Фургон с РАО Фото: НО РАО

Перевозят радиоактивные отходы специальные сертифицированные компании-перевозчики. Существуют ежедневные и еженедельные графики передвижения таких фургонов к хранилищам РАО. Они, как и упаковка, сертифицированы и имеют знак радиационной опасности на задней стенке фургона.

Фургон с РАО Фото: НО РАО

После прихода автомобиля и проверки документов, начинается разгрузка. В процессе перемещения упаковок в хранилище, груз проверяется на соответствие показателям в документах. Готовится протокол, полученные значения сверяют с сопутствующим паспортом. После чего открывается участок хранилища, куда идет помещение упаковки. По заполнению этот участок закрывается, и далее используется следующий.

Процесс разгрузки фургонов с упаковками РАО Фото: НО РАО

Персонал внутрь пункта не заходит. После поступления упаковок, полуавтоматическими захватами их расставляют в хранилище, оставляя зазоры до 200 мм - столько требуется, чтобы убрать захваты. После установки, это расстояние засыпают специальным стабилизирующим раствором - бентонитовыми порошками. они выполняют роль сорбента и дополнительного барьера.

- В прошлом году мы закупили и засыпали в Новоуральское хранилище 200 тонн такого порошка - тестировали в деле. Это специально подобранная глина, очень мелкодисперсная. Попав в хранилище, порошок со временем твердеет, при попадании влаги немного разбухает, - рассказывает Вячеслав Владимирович. - Следующий барьер безопасности - бетонная стена хранилища 70 см. толщиной.

У второй очереди хранилища будет временная крыша. Далее на поверхности конструкции будет сделана гидроизоляция и глиняный замок.

Котлован для второй очереди хранилища взрывали в горной породе - это еще один естественный защитный барьер. В Новоуральске это габродиориты, одни из самых древних горных пород. С площадки было вывезено порядка 85 тысяч кубометров грунта, машины работали круглосуточно, перемещая породу на специально отведенную площадку недалеко от хранилища. Для того, чтобы выровнять дно котлована, делался глиняный «замок», на нем заливали следующий барьер безопасности, бетонную площадку. После началось возведение стен хранилища.

На дороге к Новоуральской стройке Фото: Александр Кузнецов

- Совокупность естественных и инженерных барьеров обеспечивает безопасность на долгое время, - объясняет Александров. - Делали экспертизу актуальную недавно - у Ростехнадзора модель долговременного прогнозирования на 100 тысяч лет. Основные барьеры - глина и скала.

Основные поставщики РАО в Новоуральский пункт, по словам Александрова, это УЭХК - порядка 25% от общего количества, РосРАО и «Радон».

- Одно из последствий введения 190 ФЗ - это ввод единой системы. Те, кто производит отходы, стали перечислять деньги в фонд, из которого финансируется национальный оператор. Предприятия таким образом простимулированы к снижению объемов отходов. Когда проектировали, ориентировались только на отходы УЭХК. Потом объемы комбината снизились, оказалось недогружено. Экономика требует либо закрытия точки здесь и перевозки РАО отсюда туда, второй вариант - привоз какого-то количества плюс к Новоуральским отходам. Третий - подъем тарифа для предприятий, - объясняет Никита Медянцев, руководитель центра общественных и международных связей ФГУП «НО РАО».

Руководитель центра общественных и международных связей ФГУП «НО РАО» Никита Медянцев отвечает на вопросы журналистов Фото: Александр Кузнецов

Сегодня Новоуральское отделение находится в структуре северского филиала НО РАО. По словам Медянцева, на момент создания подразделения в Новоуральске, Северск был более развит, чем Димитровградский филиал. Ему, как более мощному, и вручили новое отделение. За прошедшее с того момента время оно выросло, поэтому, хотя формально некоторые документы еще проходят через Северск, скоро Новоуральск получит самостоятельность.

Финальная изоляция: Северск

Дозиметр возле упаковки РАО Фото: НО РАО

В северском пункте будут размещать преимущественно отходы деятельности Сибирского химического комбината (СХК), а также отходы, которые образуются в результате вывода из эксплуатации объектов комбината и Опытно-демонстрационного центра вывода из эксплуатации уран-графитовых реакторов. Также туда, по словам Медянцева, в незначительном количестве будут поступать РАО из других регионов Сибири. Но Никита уточняет - приехать могут отходы 3 и 4 класса, а вот более опасный 1 и 2 класс с комбината будет уезжать.

В Северске радиоактивные отходы находятся сегодня на территории СХК, на временном хранении. Эти хранилища имеют срок эксплуатации. Чтобы подготовить места с неограниченным сроком эксплуатации, НО РАО и проводит свои работы.

- При выборе площадок для финального размещения радиоактивных отходов обязательно анализируется комплекс факторов, и самый первый - геологическая возможность размещения объектов, - продолжает Медянцев. - Это важнее всего для безопасности. Второй фактор это, безусловно, вопрос приближенности к местам накопления и образования радиоактивных отходов. Это важно, чтобы не перемещать РАО на большие расстояния. Остальное второстепенно. Сейчас отходы находятся на хранении во временных хранилищах, откуда их необходимо будет переместить в новые пункты финальной изоляции. Из этих мест их уже не предполагается изымать. Такие хранилища будут безопасны на весь период хранения.

Где и как хранятся «исторические РАО»? «Исторические радиоактивные отходы» - это РАО, которые сформировались за годы существования атомной промышленности, еще со времен СССР. За них отвечает государство. Ревизия всех радиоактивных отходов в стране проходила в 2012-2013 году, в 2014 подвели итоги - все места и состояние отходов ревизовали. Далее правительство принимало решение - к какому типу отнести хранилища этих отходов: временные - не временные, и принималось решение - когда профинансировать изменения статуса хранилища. Практически на каждом предприятии, связанном с атомом, такие хранилища есть. В Северске - специальные траншеи, в которые закладывали отходы и подземный резервуар в глинах, куда шла закачка большого количества жидких радиоактивных отходов, на УЭХК в Новоуральске - шламовое поле, в Новосибирской области приповерхностное хранилище на станции ЧИК. Обычно по таким местам концентрации РАО ведутся исследовательские и наблюдательные работы, фиксируется состояние хранилищ, проверяется их сохранность и так далее.

- В Северске мы предполагаем начать строительство в будущем году, после того, как получим соответствующую лицензию. На настоящий момент прошла государственная экологическая экспертиза, она была положительной. Она вошла в состав обосновательных материалов для лицензии, переданных в Ростехнадзор. Сейчас он рассматривает материалы, чтобы принять решение, - рассказывает Медянцев.

Получения лицензии ожидают в конце этого или начале следующего года.

- Сегодня спроектирован и лицензируется объект возле Озерска - вблизи промышленной площадки «Маяк». Все хранилища, что в Новоуральске, что в Северске, что в Озёрске, строят по одному и тому же принципу: создается многобарьерная система безопасности, которая исключает попадание радионуклидов в окружающую среду во время всего срока потенциальной опасности этих радионуклидов, - рассказывает Никита Медянцев. - Все хранилища немного разные, конечно же, и все зависит от того, где они строятся: какая площадка, что она из себя представляет, но принципиально, с точки зрения концепции, все они одинаковые и соответствуют нормам, принятым Международным агентством по атомной энергии. Для каждого хранилища свои условия эксплуатации, по объемам отличаются друг от друга. Одно из самых объемных - у Озёрска, он более 200 тысяч кубических метров. Но эти объемы на данный момент меньше, чем например, пункт во Франции на 1 млн кубометров.

Плановые сроки ввода в эксплуатацию Северского и Озёрского пунктов финальной изоляции , проектирование и строительство которых идёт параллельно - 2023-2024 годы. Но все будет зависеть от времени начала возведения и прохождения разного рода согласований.

- Мы не можем просто построить и начать эксплуатацию пунктов финальной изоляции, мы должны будем получить лицензию и пройти все общественные слушания и обсуждения. Такие же процедуры будут пройдены и при выводе пунктов из эксплуатации в 2036 году, - поясняет Медянцев.

Мнение

В рамках недели экологии, организованной по инициативе ФГУП «НО РАО» в Новоуральске, состоялась дискуссия по вопросу обращения с РАО. Профессор Томского политехнического университета Леонид Рихванов прокомментировал на ней необходимость создания системы финальной изоляции радиоактивных отходов в России с научно-технологической точки зрения.

- Радиоактивные отходы - это архисложнейшая и архиважнейшая проблема, которая будет сдерживать дальнейшее развитие атомной энергетики. И без решения этой проблемы мы никуда не уйдем. На просторах нашего государства РАО образовывались с момента создания первой ядерной бомбы и других материалов, и занимались этой проблемой организации Министерства атомной энергетики. Но должного контроля, особенно в закрытый период развития этой отрасли, было просто невозможно осуществить. Например, в протоку Чернильщиковую реки Томь радиоактивные отходы, смывы сбрасывались длительное время, использовали воду из реки Томь для охлаждения пяти ядерных реакторов. Всё это уходило в воду, и эта вода без очистки сбрасывалась прямо в речную систему. И такая практика была на многих предприятиях.

Более или менее контролировать ситуацию удалось только после создания природоохранных структур. По общерадиационной обстановке запустили систему АСКРО. Но, по словам Леонида Рихванова, далеко не всегда система показывает реальные данные на те моменты, когда случаются техногенные происшествия. К негативным факторам Рихванов относит и отсутствие единого хозяина радиоактивных отходов в стране в принципе. Так как то же кондиционирование РАО, прежде чем поместить их в хранилища, производит не оператор, а сами предприятия. В то же время, Рихванов уверен в необходимости той работы, которую ведет сейчас НО РАО.

- Создание национального оператора - это очень хорошая, здоровая мысль, - уверен Леонид Петрович. - У НО РАО есть узкий сектор работы. Он занимается захоронением РАО 3 и 4 класса. В СССР система хранения была достаточно удачно локализована. Пункт хранения в Новосибирской области на станции Чик работает уже 50 лет и работает безупречно, это наземное хранилище. Я знаю, что весь эффект заключается в том, что они делают свои захоронения в мощной глинистой толще, которая исключает фильтрацию подземных и поверхностных вод, там абсолютно сухие горные породы. Национальный оператор начал работу активно, с создания ряда пунктов - в Новоуральске, у нас в Томске, и тут проблем, особенно экологического характера, я вообще не вижу. Те системы, которые создаются - это многофункциональные инженерные сооружения с многобарьерным типом, они позволяют локализовать РАО в локальном объеме - куда положили, там они и будут лежать. Ваше и наше хранилища они будут работать именно по такому типу. И опасаться за работу таких сооружений, в общем-то, не приходится.

Текст: Елена Фаткулина

Фото: Александр Кузнецов, пресс-служба НО РАО

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