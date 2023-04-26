Нацоператор РАО приступает к строительству хранилища в Северске

26 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Строительство пункта хранения РАО в Новоуральске, Александр Кузнецов

ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» («НО РАО») заказало томскому АО «Консалтингстройинвест» строительство первого этапа пункта захоронения радиоактивных отходов (РАО) в Северске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

«Консалтингстройинвест» получил контракт в рамках прямой закупки. Нацоператор не стал проводить конкурентные торги, поскольку ограничен во времени: стройплощадка располагается в ЗАТО Северск, въезд организован по пропускам. Оформление пропусков затянет начало строительства, что может привести к срыву ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 годы и на период до 2030 года», говорится в документации.

Первый этап работ предполагает возведение одного из трех модульных сооружений. Сумма контракта — 1,726 млрд рублей. Сроки проведения работ — с 28 апреля 2023 года по 15 ноября 2024 года.

По аналогичной схеме нацоператор РАО заключил контракт с северским ООО «Поиск». Компания за 217 млн рублей устроит внеплощадочные сети (инфраструктура за пределами площадки) на объекте строительства.

По данным отчетности «Консалтингстройинвест», компания зарегистрирована в Томске в 2013 году, занимается строительной деятельностью. В 2022 году она получила рекордную выручку в 1,12 млрд рублей, хотя до этого ни разу не переходила порог в 1 млрд рублей. Практически весь объем выручки сложился благодаря субподряду на строительстве проекта «Прорыв» (проект «Росатома» по созданию ядерно-энергетического комплекса), а именно энергоблока «БРЕСТ-300». Участвовать в строительстве этого объекта, согласно контракту, компания будет и в дальнейшем (ввод реактора запланирован на 2026 год). 90% компании принадлежит Алексею Мошко, еще 10% — Алексею Вавилову.

«Поиск» зарегистрирован в Северске в 1992 году, в разные годы выполнял различные небольшие подряды для структур «Росатома». Основной заказчик — АО «Сибирский химический комбинат». «Поиском», по данным ЕГРЮЛ, в равных долях владеют Сергей и Александр Вакулины, а также Илья Лысенок.

Ранее сообщалось, что «НО РАО» планирует построить приповерхностный пункт захоронения твердых РАО в 19 км от Томска в границах Северска на свободном от застройки, подземных и наземных коммуникаций участке. Расстояние до реки Томь — 10 км, до ООО «Томскнефтехим» — 6 км, до действующего здания радиохимического завода Сибирского химкомбината — 2 км. Площадь участка оставляет 24,21 га.

ФГУП уже построило инфраструктуру для пункта захоронения. Начало загрузки РАО в объект запланировано на конец 2025 года. Общий объем инвестиций в проект — порядка 10 млрд рублей.

Лицензия на размещение пункта захоронения радиоактивных отходов была получена в июле 2020 года. Объем будущего хранилища составит 150 тыс. кубометров РАО брутто. В нем планируют размещать отходы третьего и четвертого классов, в основном, от деятельности АО «Сибирский химический комбинат» (СХК, входит в «ТВЭЛ»).

ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» — единственная в стране организация, уполномоченная вести деятельность по окончательной изоляции РАО, а также выполнять другие связанные с этим функции.

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