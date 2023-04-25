Стройка на Трифонова: что изменилось спустя год

25 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

О спорной стройке возле Красной мечети на Трифонова, 18, в Томске мы писали больше года назад.

Мэрия не дала разрешение ООО «Вектор» на строительство в историческом районе трех многоквартирных домов с подземной парковкой. С тех пор работы на площадке не ведутся, но это не значит, что застройщик отказался от своих планов. Компания выиграла арбитражный спор с муниципалитетом в ноябре 2022 года. Власти подали апелляцию, но 7 марта 2023 года проиграли.

История со стройкой возле Красной мечети на Трифонова, 18, началась еще в ноябре 2021 года и разбирательства продолжаются по сей день. Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Вернемся к истории вопроса. «Вектор» владеет участком в Татарской слободе. Этот исторический район города имеет свои регламенты и ограничения по строительству. Ранее там стояли помещения бывшего ликеро-водочного завода — к памятникам они не относились, но для их сноса застройщик должен был получить разрешение. Это требование он проигнорировал и снес здания.

Есть и третья сторона в виде областного комитета по охране объектов культурного наследия во главе с Еленой Перетягиной. Ранее она высказывалась против действий застройщика и напоминала, что на этой территории запрещено строить многоэтажные дома.

Однако это не помешало все тому же комитету спустя время согласовать положительную историко-культурную экспертизу проекта застройки. Тем самым дав «Вектору» зеленый свет для похода в мэрию за разрешением строить в Татарской слободе трехэтажки. Хотя по закону комитет мог спокойно отказать в согласовании экспертного заключения (ч. 2 статьи 32 ФЗ №73).

Не помогло и общественное мнение: как только возле Красной мечети начались работы, томское отделение ВООПИиК забило тревогу и запустило петицию против стройки в историческом месте. В мэрии же развели руками: раз комитет Перетягиной согласовал экспертизу, отказать мы не можем.

В итоге, пока чиновники отфутболивают друг другу проект исторических границ и спорят о том, как бы сократить «список-701», в городе продолжается порча исторических территорий новой застройкой.

Фото: Серафима Кузина

Сергей Чиков, и. о. начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска:

— Решение апелляционного суда мы будем обжаловать в кассационной инстанции, вплоть до Верховного суда. Параллельно с учетом вывода апелляционной инстанции будем рассматривать возможность выдачи или невыдачи разрешения на строительство по этому адресу.

Действительно, «Вектор» трижды подавал заявку на строительство по Трифонова, 18, трех многоквартирных домов с подземным паркингом. И трижды получил отказ по следующим основаниям.

Во-первых, размещение здесь подземного паркинга не соответствует проекту зон охраны, который действует в районе исторической застройки. Здесь возможно размещение только плоскостных парковок.

Во-вторых, нарушена предельная доля застройки участка. Отношение застраиваемой части к общей площади участка не должно превышать 40%. У застройщика этот процент больше. Иными словами, ему может не хватить этих 40% земли на возведение трех многоквартирников.

В-третьих, были нарушения по материалам. Здесь по проекту зон охраны можно возводить дома из традиционных материалов — либо полностью из дерева, либо один этаж кирпичный, второй деревянный. В то время как застройщик предлагал возводить объект в железобетоне.

В-четвертых, были нарушения по высоте у чердачного помещения. Его высота превышает 1,8 метра и равна 2,3 метра, то есть является этажом, что не соответствует проектной документации.

Однако суд счел наши основания недостаточно обоснованными. Тем более что областной комитет по охране объектов культурного наследия согласовал положительную историко-культурную экспертизу, предоставленную застройщиком. А если там согласовали, мы вынуждены ориентироваться на решение уполномоченного Минкультом органа.

По проекту предмета охраны, который входит в проект границ исторического поселения (оба документа еще не приняты), на месте снесенных застройщиком зданий бывшего ликеро-водочного завода предполагалось восстановление одноэтажного помещения женского мусульманского духовного училища.

Фото: Серафима Кузина

Мария Бокова, председатель совета Томского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК):

— Когда только мы увидели документацию по проекту в начале 2021 года, сразу же подали свои возражения. К сожалению, это ничего не дало, областной комитет все равно согласовал экспертизу от застройщика.

В ноябре 2021 года мы с жителями Татарской слободы и представителями мусульман из Красной мечети побывали на личном приеме у Елены Перетягиной. Глава комитета уверяла, что никаких согласований не давала и стройку не разрешала. Также мы передали ей коллективное обращение.

Через месяц получили ответ: мол, комитет не имеет полномочий согласовывать или разрешать стройки, и чтоб якобы представители Красной мечети не возражали против результатов экспертизы. После этого мы обратились в областную прокуратуру, провели одиночные пикеты, привлекли внимание СМИ. В Красной мечети нам пояснили, что им показывали вообще другой проект, то есть, по сути, обманули.

Когда пришел ответ прокуратуры, мы лишь тогда увидели согласование за подписью Перетягиной и письмо на архитектора Рыбакова, которые имел отношение и к проекту. Мол, комитет считает проект соответствующим постановлению №226а «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Томска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон охраны». Наши замечания о превышении высотности и использованию запрещенных для этой зоны материалов были проигнорированы.

Мы снова обратились в прокуратуру, откуда наше обращение направили в обладминистрацию. Также мы писали губернатору, тогда еще Жвачкину — ответа вообще не получили.

В свою очередь имам обращался в РПЦ и получил ответ за подписью митрополита Томского и Асиновского Ростислава, что он разделяет беспокойство мусульманского духовенства о стройке рядом с Красной мечетью и выступает за сохранение исторического облика Татарской слободы.

Отсутствие ответа от губернатора стало поводом для жалобы в Генпрокуратуру, оттуда обращение спустили в областную прокуратуру. Та вроде направила представление в «белый» дом и мэрию. Но ответа мы также не получили.

В конце 2022 года мы обратились в прокуратуру региона по трем адресам: Трифонова, 18, Октябрьской, 56, и Загорной, 49. Указали на то, что комитет Перетягиной в очередной раз не воспользовался законной возможностью отказать в согласовании историко-культурных экспертиз и дает положительное решение вопреки требованиям постановления №226а.

Потом получили ответ за подписью замгубернатора по строительству и инфраструктуре Руппеля, что комитет не уполномочен на согласования и так далее. При этом почему-то ничего не было сказано про Загорную, 49, где вместо одного дома застройщик возводит четыре.

Параллельно на наше обращение в администрацию президента регион дал ответ, что до принятия границ исторического поселения гарантом сохранения исторического наследия в Томске является постановление №226а.

Именно этот документ комитет Перетягиной игнорирует, а прописанные там регламенты трактуются то так, то сяк, без учета высоты, этажности, принципа усадебной застройки и традиционных материалов — дерева и кирпича. Вопиющий пример — объект по Гагарина, 18, где нарушено все, что можно.

В марте этого года я была в управделами президента, где рассказала о ситуации, приложила документы и фотографии незаконных строек. Из Москвы пришел ответ, что проверка будет идти до 15 мая. Также мы готовим обращение в Генпрокуратуру по поводу бездействия комитета как органа, уполномоченного на охрану культурного наследия.

При подготовке статьи мы также обратились за комментариями к Елене Перетягиной, которая руководит областным комитетом по охране объектов культурного наследия.

Мы направили в ведомство список из шести подробных вопросов по стройке возле Красной мечети. Спустя неделю получили письмо, в котором не было ни одного ответа на поставленные нами вопросы. Для наглядности приведем наши вопросы и ответ комитета за подписью г-жи Перетягиной.

Наши вопросы:

В мэрии сказали, что застройщиком были получены от областного комитета все согласования, связанные с обеспечением сохранения исторического наследия, хотелось бы разобраться так ли это.

1. Для выдачи разрешения на строительство мэрией от комитета застройщику требовалось подтверждение в виде согласования положительной историко-культурной экспертизы. Проект должен соответствовать регламенту проекта зон охраны (зона регулирования первого режима) в части:

сомасштабность и соподчинение окружающей исторической застройке;

ограничения по высоте (9 до карниза 12 до конька);

ограничения по материалу.

Строящиеся здания по своим габаритам в пять раз превышают любой из двухэтажных деревянных домов Татарской слободы. Как вы считаете, является ли такой объект «сомасштабным» исторической застройке? Если да, то почему, и как это соотносится с проектом зон охраны и его требования к этой зоне?

Вызывают вопросы высота планируемых зданий — при наличии цоколя дома будут выше 12 метров, которые описаны в постановлении № 226а. Кроме того, в данном районе — ЗРЗ первого режима (это зоны сохранения деревянного зодчества) — действуют регламенты проекта зон охраны. И строить здесь можно лишь из дерева (основной материал) и применять в качестве отделки тоже материалы из дерева. Либо строить двухэтажное здание смешанного типа: первый этаж кирпичный, второй деревянный. Однако застройщик эти требования нарушил. Почему на это ему не было указано?

2. Согласно ч. 2 ст. 32 ФЗ №73 комитет уполномочен Минкультом и имеет право отказать в согласовании экспертного заключения. В положении о государственной историко-культурной экспертизе сказано: «В случае несогласия с заключением экспертизы соответствующий орган охраны объектов культурного наследия по собственной инициативе либо по заявлению заинтересованного лица вправе назначить повторную экспертизу в порядке, установленном настоящим положением». Почему в данном случае этим правом решено было не пользоваться?

3. Проект предмета охраны, хоть еще и не утвержденный, защищает этот участок: это видовая точка на Красную мечеть в створе Трифонова и воссоздание снесенного здания женского мусульманского училища. В мэрии пояснили, что не могут руководствоваться неутвержденным документом. Но ваш комитет может его учитывать на стадии согласования архитектурных решений при согласовании проектов. Учитывался ли вами этот документ при принятии решения о согласовании положительной историко-культурной экспертизы? Если нет, то почему?

4. Насколько нам известно, в комитет направлялось минимум четыре обращения, действующий при комитете экспертный совет высказал отрицательное отношение к стройке, мэрия просила комитет принять участие в суде по спорной стройке, вызвавшей такой общественный резонанс. В итоге в суде вы не участвовали, оба суда проиграны. Можете пояснить, почему эти факты не стали учитываться и комитет не помог мэрии в суде по стройке?

5. Объект должен обеспечивать сохранение предмета охраны здания Красной мечети (которым закреплено доминирующее положение здания в районе). Очевидно, что строительство трехэтажного здания перекроет вид на Красную мечеть с одной из главных осей района (улица Трифонова) и нарушит это самое «доминирующее» положение Красной мечети в районе. Учитывался ли этот факт комитетом при выдаче согласования положительной историко-культурной экспертизы? Если нет, то почему?

6. Уполномоченный Минкультом эксперт в лице Лаврова Александра Георгиевича (г. Красноярск) в ответе на обращение градозащитников прямо указал на ряд нарушений, которые возникнут при строительстве трехэтажных домов у Красной мечети. Письмо с мнением эксперта прилагаю ниже, про Трифонова, 18, говорится в пункте 3. Согласны ли вы с экспертом Минкульта? Если нет, в какой части не согласны и почему?

7. Как вы лично относитесь к этой стройке как гражданин и влюбленный в историю города человек? Считаете ли вы, что трехэтажки будут уместны на подходе к Красной мечети? Если да, нужно ли и дальше застраивать Татарскую слободу подобными зданиями? Если нет, достаточно ли защищен исторической облик Татарской слободы сегодня? И что можно сделать для его защиты еще?

А вот ответ, который мы получили от комитета:

Фото: Олеся Бутолина

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На момент выхода материала стало известно, что мэрия по решению суда в течение месяца повторно рассмотрела просьбу застройщика о выдаче разрешения на строительство. В итоге 19 апреля «Вектору» было отказано.

Текст: Олеся Бутолина

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