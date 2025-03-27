Томичи смогут написать Тотальный диктант на девяти площадках

27 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Вчера, 26 марта, стартовала регистрация на участие в акции «Тотальный диктант». В этом году его напишут в 900 населенных пунктах России, в том числе и на девяти площадках в Томске.

Как уточняют организаторы, Тотальный диктант пройдет по всему миру 5 апреля. Главным местом проведения акции станет университет «Сириус», федеральная территория которого была выбрана столицей в этом году. Текст писательницы Марины Москвиной продиктуют в вузах, школах, библиотеках, на речном вокзале, в торговых центрах и гипермаркетах, в поездах и самолетах, на воздушном шаре и в других необычных местах.

Впервые в этом году для участников Тотального диктанта будет доступна возможность проверить свои знания в формате тестовой части из ЕГЭ по русскому языку. Пройти тест онлайн и узнать свой уровень знаний сможет каждый участник Тотального диктанта как на оффлайн площадках, так и во время трансляции онлайн-марафона. Флагманской площадкой станет Высшая школа экономики.

В Томске написать диктант можно будет в ПАО «Томскпромстройбанк» (пр. Фрунзе, 90), Информационном центре по атомной энергии (пл. Ленина, 8), арт-пространстве Zalisha (пр. Ленина, 50), библиотеке «Академическая» (ул. Королева, 4), Штабе общественной поддержки (ул. Советская, 78) и трех кабинетах частной школы «Графен» (ул. 19 Гв. Дивизии, 22/1).

Зарегистрироваться на офлайн- или онлайн-площадку можно на официальном сайте проекта totaldict.ru.

Тотальный диктант — ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого, а заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно. Она объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 21 год акция приобрела всемирный масштаб: ее организует фонд «Тотальный диктант», а воплощают активисты и волонтеры в разных уголках планеты. В 2024 году событие охватило более 30 стран, объединив почти 1 миллион 300 тысяч человек очно, онлайн и в трансляции онлайн-марафона. Авторами диктанта в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Андрей Геласимов, Марина Степнова, Василий Авченко и многие другие. В 2025 году Тотальный диктант пройдет с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».