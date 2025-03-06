В Северске у злостного неплательщика не получилось спрятаться от приставов в шкафу

6 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Северчанин, задолжавший около 900 тыс. рублей на содержание дочери, безуспешно пытался скрыться от судебных приставов в шкафу.

Как сообщает пресс-служба регионального УФССП, мужчина не трудоустроен, имущества, а также источника дохода, посредством которого можно погасить долг, не имеет. Северчанина неоднократно привлекали к административной и к уголовной ответственности. Возбудив очередное уголовное дело, дознаватель отделения судебных приставов вызвала мужчину на допрос, однако тот не явился. В результате было вынесено постановление о принудительном приводе должника.

Алиментщика искали в квартире и у знакомых. Узнав очередной адрес его возможного местонахождения, сотрудник отделения вместе с коллегой прибыл к дому, где тот может гостить.

— Двери открыл хозяин квартиры. На вопрос приставов мужчина ответил резко отрицательно, но служитель закона увидел в прихожей знакомую куртку. Имея все основания проверить его слова, приставы обошли комнаты. В одну из них хозяин не хотел пускать служителей закона, но те убедили его не только предоставить доступ, но и позволить открыть шкаф. В шкафу стоял спрятавшийся должник, — говорится в сообщении.

В итоге должника заставили выйти из укрытия и проследовать в отделение, где его допросил дознаватель. Сейчас пакет документов о возбуждении уголовного дела за неуплату алиментов готовится к передаче в суд.

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