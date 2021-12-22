Стройка на Трифонова: что происходит рядом с Красной соборной мечетью в Томске

22 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Очередная спорная стройка в исторической зоне Томска взволновала городскую общественность.

Первыми тревогу забили представители Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), которые в ноябре обнаружили начало строительных работ на месте снесенных еще в 2020 году бывших зданий ликеро-водочного завода на Трифонова, 18. В начале этой недели защитники опубликовали петицию с требованием запретить стройку возле Красной мечети.

К ним присоединяются представители мусульманской общины, ведь строительство началось в непосредственной близости к Красной соборной мечети — памятнику культурного наследия регионального значения, который был восстановлен и открылся в 2015 году.

Владелец территории — ООО «Вектор» — в начале мая 2020 года снес здания на Трифонова, 18, без разрешения и без разрешения же начал там стройку. При этом в прошлом году глава областного комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина заявляла: здания завода хоть и не являлись памятником, но находились на территории выявленного достопримечательного места «Татарская слобода» и на участке, смежном с территорией объекта культурного наследия — Красной соборной мечетью. Поэтому снос нужно было согласовать с властями.

«Мы полагаем, что это не просто снос, что последует дальнейшее развитие этой территории», — сказала тогда глава комитета и добавила, что на этом месте действует жесткий регламент, запрещающий строить многоэтажные здания. И вот спустя пару лет именно комитет согласовывает историко-культурную экспертизу на возведение в этом месте трех трехэтажных зданий. Что позволяет застройщику спокойно идти с проектом в мэрию за получением разрешения на работы.

Татарская слобода, томская жемчужина деревянной застройки, давно переживает утрату своего исторического облика. Годами здесь ведется точечная застройка краснокирпичными «монстрами» и, похоже, некому этот натиск остановить. Даже удивительно, что мэрия в этот раз отказалась согласовать очередной «шедевр» в этом районе, но радоваться рано — есть мнение, что вскоре застройщик вновь попытается получить разрешение на строительство.

Мы предоставили возможность высказаться всем участникам этой истории.

Фото: Серафима Кузина

Мария Бокова, председатель регионального отделения ВООПИиК:

— Еще в начале 2021 года историко-культурная экспертиза была выложена на сайте областного комитета по охране культурного наследия. Делал ее омский эксперт Олег Свиридовский, который уже прошелся по историческим территориям Томска, игнорируя действующий проект зон охраны.

То, что областной комитет одобрил положительную историко-культурную экспертизу, стало для нас большим удивлением — кто как не комитет призван защищать историческое наследие? Ведь это госорган, обладающий полномочиями Российской Федерации согласно ФЗ №73 («Об объектах культурного наследия народов РФ» — прим. ред).

По отношению к ценным культурным объектам вроде Красной мечети, рядом стоящие здания должны быть гармоничны. Бывшие здания ликеро-водочного завода не превышали восьми метров, а если говорить об истории, до этого там и вовсе было одноэтажное здание женского мусульманского духовного училища. А сейчас застройщик замахнулся на все 12 метров, которые начисто перекроют вид на мечеть и пагубно скажутся на визуальной составляющей Татарской слободы. Также здесь можно строить лишь из традиционных материалов — дерева и кирпича, а «Вектор» включил в проект железобетон, что недопустимо.

Комитет ссылается на экспертизу, но часть 2 статьи 32 ФЗ №73 говорит: профильный комитет вправе не согласиться даже с положительной историко-культурной экспертизой и отклонить ее. («В случае несогласия с заключением историко-культурной экспертизы соответствующий орган охраны объектов культурного наследия по собственной инициативе либо по заявлению заинтересованного лица вправе назначить повторную экспертизу в порядке, установленном Правительством РФ» — выдержка из закона, прим. ред.)

Эти вопросы давно перестали быть делом исключительно властей — это дело всех томичей. Все признают, что Томск — один из последних столпов в стране, где есть такие объемы исторической застройки, которая еще сохранилась, и то во многом благодаря неравнодушной общественности.

Если помните, Красную мечеть восстанавливали не областные или городские власти, у них как раз денег на это не нашлось. Мусульмане обратились к главе Чечни Рамзану Кадырову. Работы на Трифонова только начались, а уже вся округа, включая мечеть, прочувствовала эту вибрацию от техники. Когда мечеть трещинами пойдет, тоже к Кадырову побежим просить денег на ремонт?

Мы вместе с жителями Татарской слободы и представителями мусульманской общины продолжим наставить на том, чтобы комитет отозвал свое согласование, а сам проект вынесли на обсуждение Градостроительного совета с участием представителей всех сторон. Также мы написали жалобу в прокуратуру.

Фото: Серафима Кузина

Елена Перетягина, председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области:

— Несколько лет назад «Вектор» собирался построить на Трифонова девятиэтажки. Проект был предварительно согласован мэрией. Застройщик обратился к нам с просьбой рассмотреть участок как не попадающий под действие проекта зон охраны. Мы провели консультацию, они были с нами не согласны, пошли в суд, чем он завершился, я не знаю. Видимо, застройщик решил разработать другой вариант. В итоге появился проект с трехэтажными домами.

Сегодня есть три обязательных требования, на которые комитет выдает документы. Первый — подготовка справки о наличии или отсутствии объектов культурного наследия. На этом этапе «Вектор» провел археологические изыскания. Было установлено, что памятников археологии на территории нет.

Второй этап — подготовка раздела об обеспечении сохранности памятников истории и культуры с прохождением госэкспертизы. Раздел был выполнен с учетом зон охраны и Красной мечети как памятника культуры.

Третий этап — историко-культурная экспертиза, в ходе которой эксперт дал оценку архитектурным решениям и подтвердил, что проект соответствует требованиям, предъявляемым к данной территории. Выводы были размещены на сайте комитета. Если кто-то не согласен, он вправе их обжаловать.

Комитет не имел правовых оснований отказать застройщику. Для этой территории действует регламент строительства в 12 метров. В проекте указано кирпичное здание, вписывающееся в параметры по высоте, и с отделкой, которая не противоречит требованиям градостроительного регламента. По моим данным, ошибкой застройщика было выбрать обшивку здания под дерево. Сейчас, насколько я знаю, «Вектор» меняет в проекте отделку фасада и исправляет недочеты по объемам озеленения.

После всех обращений я еще раз проанализировала архитектурные решения проекта. Для Татарской слободы это решение, сложившееся исторически: узкий фасад, выходящий на красную линию, вытянутый вглубь двора, — планировка, аналогичная многим объектам в этом районе.

Нарушится ли от возведения новых зданий исторический облик Татарской слободы, должен решать департамент архитектуры Томска. Мы не можем единолично это решать, у нас есть совещательный орган — Градостроительный совет. Это и было рекомендовано нами мэрии — рассмотреть проект на совете.

Все, что касается непринятия положительной историко-культурной экспертизы, прописано в положении о ней. Это возможно при наличии недостоверных сведений или нарушений порядка проведения экспертизы. В случае с Трифонова этого не было. А просто сослаться на то, что объект не вписывается в историческую застройку, мы не можем — это субъективный критерий.

Не стоит забывать и о том, что еще в 2021 году нам поступило письмо от имени мусульманской общины за подписью имама. В нем он выражал согласие с будущей застройкой.

Фото: Серафима Кузина

Ответ департамента архитектуры и градостроительства Томска на вопрос о причинах отказа согласовать стройку:

«В администрацию Томска обратился застройщик ООО „Вектор“ с заявлением о получении разрешения на строительство многоквартирных жилых домов по адресу улица Трифонова, 18. Департамент в выдаче разрешения отказал в связи с несоответствием вышеуказанного объекта требованиям зон с особыми условиями использования территории ЗРР 1-24, требованиям правил землепользования и застройки. В частности, по строительным и отделочным материалам, которые застройщик намерен был использовать при строительстве, площади озеленения и др.».

Низамутдин Жумаев, муфтий Томской области, имам-хатыб Красной соборной мечети:

— Действительно, первоначально мы были согласны с проектом, поскольку нам показывали совсем другой вариант. Там стройка была ниже и ничего не перекрывала. А теперь оказывается, проект изменили, будущие здания ограждают мечеть так, что будет видно только краешек полумесяца на минарете. Конечно, мы на это не согласны. Красная мечеть — гордость и украшение Заистока, а после застройки ее просто не будет видно.

Мы были не против стройки, потому что люди приходили на намаз и жаловались — рядом заброшенные здания бывшего ликеро-водочного завода, территория не развивается, вид портит. Мы хотели, чтобы тут поскорее сделали благоустройство, помогли с развитием территории. Но, получается, нас обманули, не показав новый проект и как его реализация скажется на визуальном восприятии мечети в это районе.

Тот самый первоначальный проект строительства и благоустройства пространства, предоставленный застройщиком. Сегодня он хранится в Красной соборной мечети. Фото: Олеся Бутолина

Будем заниматься этим вопросом, обязательно обсудим это с мусульманским сообществом. У нас даже был вариант найти спонсора для выкупа территории, чтобы сделать место отдыха для местных жителей. В Заистоке сегодня негде гулять. Сделали бы хорошее пространство для всех. Это историческое место, неужели оно не заслуживает уважительного отношения?

Екатерина Кирсанова, томский экскурсовод, директор музея «Профессорская квартира»:

— Это традиционная отмазка — норматив 12 метров, который допускается в этой зоне. Несмотря на то, что исторически там были постройки не выше восьми метров, чтоб не перекрывать мечеть и виды на нее.

Во всех религиях важное значение имеет культовое сооружение, которое должно возвышаться надо всем и быть видно отовсюду. И никто бы не додумался строить там что-то более высокое. Но у нас принято ссылаться на норматив. А то, что это разрушает визуальное пространство, композицию и со всех сторон упаковывает район как попало — всем без разницы.

Проблема еще и в том, что нет альтернативы. Никто не говорит: этот проект плохой, давайте мы предложим что-то другое. Тихой сапой один и тот же архитектор будет ходить с проектами зданий чуть красивее сараев.

Район, безусловно, сильно пострадает, если построить там эти три дома. Татарскую слободу и так со всех сторон подуплотнили. А в этом случае закроют красивейший вид с Ленина, который знаком любому томичу. И на который любуются все туристы, которых я вожу по городу. Там будет только чуть-чуть минарет видно.

Фото: Олеся Бутолина

Не строят впритык к крупным культовым сооружениям такие большие объекты. Это как бельмо на глазу. Помимо нормативов, есть представления о целостности района, важности среды и так далее. Зачем тогда нужен комитет, который не занимается такими вещами? Хамитовы, на чьи средства была построена Красная мечеть в начале XX века, были великими просветителями, у них было представление об эстетике, красоте, значимости храма.

Хотелось бы верить, что усилиями общественности в конечном итоге уважительно отнесутся к территории, которая исторически была настолько важной.

Еще один представитель мусульманской общины сообщил, что лично присутствовал при раскопках на месте будущей стройки. По его словам при работах «Вектора» вскрылись фундаменты и подвалы глубиной около четырех метров.

Поскольку участок некогда был частью территории Красной мечети, вероятно, это остатки некогда расположенных на нем исторических зданий, что является основанием для новых археологических изысканий. Однако в историко-культурной экспертизе заявлено, что никаких объектов культурного наследия выявлено не было.

Между тем восстановленная мечеть построена на старинном фундаменте, и от строительной техники по нему уже пошли сквозные трещины. Есть риск того, что трещинами пойдет и новое здание мечети, если стройка продолжится.

Выслушав все стороны, мы задали уточняющие вопросы департаменту архитектуры и градостроительства Томска по мотивам ответов главы комитета Елены Перетягиной. Особенно нас волновало: так кто же должен оценивать и согласовать проекты строительства в исторических зонах, как в случае с Трифонова, 18, на предмет соответствия историческому облику района? В нашем понимании (и в различных документах) это относится к компетенции областного комитета. Но его глава перекладывает эту ответственность на мэрию:

«На основании статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, раздел проектной документации „Архитектурные решения“, предоставленный застройщиком, направляется в орган исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия. На территории нашего региона это — комитет по охране объектов культурного наследия Томской области. Специалисты комитета готовят заключения о соответствии проектной документации предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капстроительства применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения».

То есть делать это должен все-таки комитет. Но почему же там так не считают?

Также мы уточнили, поступала ли рекомендация от комитета обсудить проект на Градостроительном совете. В департаменте ответили, что нет и в целом подобные вопросы могут рассматриваться только на областном Градсовете.

Пока власти молчат, ВООПИиК призывает горожан подписать петицию о запрете стройки возле Красной мечети. Мусульманское сообщество инициативу поддержало — там сообщили, что также будут собирать подписи против реализации проекта «Вектора».

Текст: Олеся Бутолина

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