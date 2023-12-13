Томский костел: как появился первый католический храм в Сибири?

13 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Накануне Рождества, рассказываем историю первого католического храма в Томске и в Западной Сибири, отметившего в 2023 году свое 190-летие.

Фото: Серафима Кузина

Томский костел на Бакунина, 4, был построен в 1833 году и сегодня по-прежнему функционирует. Он стал первым католическим храмом в Западной Сибири. Официальное название костела — Храм Покрова Богородицы Царицы Святого Розария. Святой Розарий — это цикл молитв, которые читаются на одноименных четках. Но часто храм в центре города называют просто «польским костелом». Откуда это название? Фандрайзер Томской католической общины Алина Багинская рассказывает:

— Католики в Томске появились почти с возникновением острога. Потому что город строили, в том числе, ссыльные из Речи Посполитой — поляки и литовцы. В большинстве своем, они были католиками и нуждались в собственном храме и священниках. Это заметил и проезжавший через Томск в Китай один из приближенных к царской семье. Он посодействовал тому, чтобы до императора дошла информация, что в Сибири живут католики, которые нуждаются в пастыре. И в 1807 году, с разрешения Александра I, местным католикам было разрешено организовывать свои общины и иметь штатных священников.

Фандрайзер Томской католической общины Алина Багинская Фото: Серафима Кузина

Сибирская миссия была разделена на две части — восточную с центром в Иркутске и западную с центром в Томске. «Миссия» — организованная попытка распространения христианства, от латинского Missio — «посылка, отправка». Осенью 1816 года в Сибирь отправились четыре миссионера — монаха-иезуита из мужского Общества Иисуса. Один из них, отец Марцелий Каминский, стал первым настоятелем Томского прихода, включавшего всю Западную Сибирь.

Внутри здания детали можно долго разглядывать. Фото: Серафима Кузина

— Конечно, в этот период у томских каталиков еще не было своего храма. Когда монахи-иезуиты приехали в Томск, их поселили в каменном доме на улице Духовская, 5 (ныне ул. Карла Маркса, дом, к сожалению, не сохранился). По сути, он стал первым католическим зданием, где иезуиты и жили, и проводили богослужения. На тот момент в томской общине насчитывалось около 150 католиков, — отмечает Алина.

Особенно привлекают внимание витражные окна на закате Фото: Серафима Кузина

Заслугой прибывших в Томск иезуитов стало не только то, что они объединили вокруг себя местных католиков, но и то, что они выхлопотали у Министерства внутренних дел участок в центре города под будущий томский костел. Но поучаствовать в непосредственном строительстве храма они не смогли — орден иезуитов попал в опалу в Российской империи. Монахам пришлось покинуть страну всего спустя четыре года после приезда в Томск.

— Строительством занимались священники из другого ордена — Бернардинцев. Изначально они хотели построить каменный храм, но денег было очень мало, — рассказывает Алина. — Чиновники задерживали разрешение на строительство храма, и священники отправились по приходам — собирать пожертвования на будущее здание. Территории были огромные, чтобы доехать до каждый епархии, потребовался год. Пожертвования шли в виде денег, еды, одежды — кто чем мог помочь. Причем не только католики, но и верующие других конфессий. Когда началось строительство, многие помогали не деньгами, а своим трудом, участвуя в работах.

Духовой орган из Германии, историю которого мы тоже скоро расскажем. Фото: Серафима Кузина

В итоге, каменное здание в венецианском стиле было построено только в 1833 году. Главным образом, силами ссыльных поляков — в начале 30-х годов в Томск были высланы участники польского восстания. Но многие из них даже не успели воспользоваться результатами своего труда:

— Эта печальная глава истории нашего храма. После окончания строительства многие поляки были несправедливо высланы еще раз, теперь из Томска. Люди несколько лет своей жизни отдали на то, чтобы это здание у католиков появилось, а их усилия не были оценены по достоинству, — отмечает Алина.

Фото: Серафима Кузина

Сейчас костел чаще называют томским, а не польским — община изменилась за прошедшие столетия, и среди прихожан есть представители самых разных этничностей. Об иезуитах в храме напоминает символ в виде солнца с тремя буквами «IHS» — герб Общества Иисуса. Буквы на нем можно расшифровать, как «Иисус Христос — спаситель» или «Иисус Христос — наш товарищ».

Герб Общества Иисуса можно увидеть и на зданиях католической общины, и в самом храме. Он до сих пор напоминает нам о том, что первыми католиками в Томске были иезуиты. Фото: Серафима Кузина

Текст: Алёна Попова

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