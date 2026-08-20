Съемку применения БПЛА, ПВО и РЭБ запретили в Томской области

20 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Губернатор Томской области Владимир Мазур своим постановлением ввел запрет на фото- и видеофиксацию применения беспилотников и последствий. Документ опубликован на официальном сайте правительства региона, передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

— Запретить: фотографирование, видео- и (или) киносъемку на территории Томской области применения и последствий применения беспилотных воздушных судов; применения и последствий применения средств (систем) противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы; мест падения, мест поражения объектов с использованием беспилотных воздушных судов, — говорится в тексте постановления.

Кроме того, запрещается снимать сами средства ПВО и РЭБ, места дислокации сил и средств Минобороны РФ и правоохранительных органов; мест расположения объектов военной инфраструктуры и систем охраны ТЭК, промышленности, ЖКХ, мостов и других критически важных объектов.

Ограничения на публикацию информации, связанной с последствиями применения БПЛА, ПВО и РЭБ, накладываются и на СМИ.

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