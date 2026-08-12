Свинец, гранит и тонны металла: как томские политехники разрабатывали оборудование для главного ускорителя России

12 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТПУ

На этой неделе самый долгожданный проект в российской науке — Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) — посетил президент России Владимир Путин.

Одну из крупнейших научно-исследовательских установок в современной России собирали ученые со всей страны. Среди ключевых участников проекта — Томский политех, подразделения которого проектировали и строили экспериментальные станции, создавали научное оборудование и разрабатывали программное обеспечение. Всего за несколько лет работы они разработали то, чего раньше в России практически не делали.

Зачем нужен СКИФ

Административное здание СКИФа Фото: пресс-служба ТПУ

СКИФ — установка класса мегасайенс, которая располагается в наукограде Кольцово и представляет собой источник синхротронного излучения поколения 4+: кольцевой ускоритель, в котором частицы разгоняются до скоростей, близких к скорости света, и испускают мощнейшее рентгеновское излучение. Оно направляется на экспериментальные станции, где учёные исследуют материалы, породы, живые ткани, микросхемы — всё, что требует взгляда на вещество с точностью до нанометров.

В рамках первой очереди на СКИФе смонтировали семь станций. До 2035 года их число вырастет до тридцати.

Ведущий инженер-конструктор Научно-образовательного центра перспективных исследований ТПУ Егор Смолянский Фото: Савелий Петрушев

— Для России СКИФ — уникальный опыт. Давно у нас не делали таких больших установок. Это огромный плюс для промышленности, геологов, материаловедов. Все наши ребята, которые занимаются наукой в Политехе и других вузах, получат возможность иметь под боком синхротрон 4+, — говорит ведущий инженер-конструктор Научно-образовательного центра перспективных исследований ТПУ Егор Смолянский.

Ученые Томского политеха выступили интеграторами двух станций — «Микрофокус» и «Электронная структура», а также разработали специализированные защитные конструкции для еще пяти станций. В общей сложности в проект вовлечены более 160 организаций, работу которых координировал ТПУ.

Главное — защита

Экспериментальный зал СКИФа Фото: пресс-служба ТПУ

Один вкладов Политеха — разработка и изготовление радиационных защитных боксов, которые называют хатчами. Всего университет создал 12 таких конструкций и шесть контрольных кабин для них. Хатч — это сложная инженерная конструкция, внутри которой размещается оборудование, все инженерные коммуникации и могут работать учёные. Стены хатча состоят из нескольких слоёв: сталь, свинец толщиной 20 миллиметров, специальные элементы. Размеры каждого хатча индивидуальны: длина — до 18 метров, высота — до четырёх с половиной, глубина — до пяти метров. Разрабатывали и производили защитные конструкции сотрудники Юргинского технологического института (филиала) ТПУ при поддержке коллег из Томска.

— Изначально Томский политех участвовал в конкурсе эскизных проектов внутри СКИФа со своей станцией «Микрофокус», — рассказывает директор Юргинского технологического института ТПУ Сергей Солодский. — Мы разработали эскизный проект, и он выиграл. К нам обратились коллеги из институтов Российской академии наук с просьбой также взять производство станций для них. Получается, мы проектировали четыре такие конструкции, а непосредственно в Юрге изготавливали две и монтировали каркас еще двух.

Оптический блок экспериментальной станции «Микрофокус», созданной ТПУ Фото: пресс-служба ТПУ

Масса хатча одной станции достигает 50–60 тонн. При этом буквально каждое инженерное решение, используемое в них, было нестандартным. Все это было необходимо, чтобы обеспечить предельную защиту для персонала, который в дальнейшем будет работать на СКИФе. Так, нельзя было использовать обычные двери, окна, вентиляционные трубы: любое отверстие — путь для излучения. Для кабелей и труб пришлось проектировать сложные лабиринтовые системы. Даже вентиляция потребовала особых материалов: при воздействии рентгеновского излучения выделяется озон, который разрушает обычные стали. Нельзя было и просто прикрепить свинцовые панели — сверление создаёт микроотверстия, сквозь которые проходит излучение.

— Стены — сложный конструктивный элемент, состоящий из нескольких слоёв: свинца, стали и других элементов, призванных защищать людей и оборудование от жёсткого рентгеновского излучения, — объясняет Сергей Солодский.

Доцент Юргинского технологического института Максим Кузнецов Фото: Савелий Петрушев

— Мы со свинцом никогда не работали. Как варить металл, собирать колонну — понимали. А как защитить свинцом, разложить так, чтобы всё работало — задача нетривиальная, — признаётся доцент Юргинского технологического института ТПУ Максим Кузнецов.

В итоге на полноценное создание двух станций у ученых ушел примерно год. За это время конструкции сначала собрали и протестировали в Юрге, затем выполнили финальный монтаж в наукограде. Каждый раз на сборку уходило около месяца.

— Проектирование СКИФа — это стрессовое состояние для всего коллектива. Ночные работы, работы по выходным, 24/7. Конструкторы и проектировали, и уходили в производство, вносили корректировки. Это был очень бодрый период — семей-то не видели, — рассказывает Максим Кузнецов. — По итогам работы сделаны определенные выводы. При создании новых станций есть моменты, которые можно упростить, облегчить, потому что мы поняли, где хорошо собирается, где хуже.

Оптический хатч экспериментальной станции «Электронная структура» СКИФа, разработанной ТПУ Фото: пресс-служба ТПУ

Станция «Микрофокус»: от керна до живой клетки

Система окружения образца экспериментальной станции «Микрофокус», созданной ТПУ Фото: пресс-служба ТПУ

Одна из станций, которую создавал ТПУ, — «Микрофокус». Её задача — сфокусировать мощный пучок синхротронного излучения в пятно диаметром до 200 нанометров. Это в 500 раз тоньше человеческого волоса. При необходимости пятно можно уменьшить ещё в четыре раза.

Зачем такая точность? Синхротронное излучение отличается от лабораторного рентгена двумя принципиальными вещами: монохроматичностью и колоссальной яркостью.

Инженер-программист Научно-образовательного центра перспективных исследований ТПУ Сергей Чистяков Фото: Савелий Петрушев

— Синхротрон отличается от других монохроматических источников тем, что излучения очень много. Яркость на десятки порядков больше, чем у любой рентгеновской трубки. Если в лаборатории мы делаем микротомографию за два-три часа, то на синхротроне это могут быть секунды — и мы можем буквально в реальном времени делать анализ структур. Это то, что недостижимо в обычной лаборатории, — объясняет инженер-программист Научно-образовательного центра перспективных исследований ТПУ Сергей Чистяков.

Одно из главных назначений станции «Микрофокус» — изучение распространения флюидов внутри геологических кернов для моделирования процессов и определения фильтрующих свойств разных пород. Таким образом, установка будет решать важнейшие промышленные задачи для нефте- и газодобычи.

Впереди пуск

Накопитель СКИФа Фото: пресс-служба ТПУ

Строительство завершено, но работа продолжается: предстоит пусконаладка, доводка программного обеспечения, финальный монтаж оборудования.

— Работы еще много. Одно дело собрать, но нужно еще и запустить оборудование. Работа с «железом» — одна из самых больших трат времени. Теперь необходимо настроить все оборудование так, как надо, — говорит Сергей Чистяков. — С одной стороны, сегодняшний день был долгожданным. Когда в наше бурное время подобные проекты завершаются — это само по себе уникально.

За участие в создании научного оборудования СКИФа учёные и инженеры ТПУ награждены благодарностями Министерства науки и высшего образования России. Это признание не только конкретной работы, но и того, что российская инженерная школа способна браться за задачи, которые прежде в стране никто не решал.

Фото: Савелий Петрушев, пресс-служба ТПУ

Текст: Егор Хворенков

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