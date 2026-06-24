Типография ООО «Вайар» публикует расценки на изготовление агитационных материалов
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также др. законодательными актами "О выборах и референдумах..." различных регионов Российской Федерации ООО «Вайар», г. Томск сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Законодательной Думы Томской области восьмого созыва и выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва в единый день голосования 20 сентября 2026 года в городе Томск и по Томской области и о стоимости (в валюте Российской Федерации) работ услуг по изготовлению печатных (и иных) агитационных материалов, приведенных в таблице:
Цифровая печать (малые тиражи)
|наименование продукции
|бумага, г/м.кв
|красоч- ность
|тираж, цена 1шт
|100
|300
|500
|1000
|листовка А6
|80
|4+0/4+4
|6,5/13
|5,25/10
|4,75/9
|4,75/9
|листовка А5
|80
|4+0/4+4
|12/23
|10,5/20
|9,5/18
|8,5/16
|листовка А4
|80
|4+0/4+4
|21/40
|19/36
|17/32
|15,5/27
|листовка А4
|120
|4+0/4+4
|25/44
|23/40
|21/36
|19,5/33
|листовка А4
|160
|4+0/4+4
|28/47
|26/43
|24/39
|22,5/36
|Плакат А3
|90/120
|4+0
|47/50
|43/46
|39/42
|36/39
|буклет евро (2 фальца)
|90/120
|4+4
|46,5/48
|42,5/44
|38,5/40
|35,5/37
|буклет А5 (1 фальц)
|90/120/160
|4+4
|44,5/46/49
|40,5/42/45
|36,5/38/41
|33,5/35/38
|наклейка А4
|78 гр
|4+0
|39
|37
|32
|65,5
Офсет
|наименование продукции
|бумага
|красоч- ность
|тираж , шт
|1000
|3000
|5000
|10000
|20000
|листовка А6
|мел.90
|4+0/4+4
|4960/8150
|6150/11460
|7550/11450
|18000/24200
|30000/38400
|листовка А4
|мел.90
|4+0/4+4
|6950/10500
|11850/16920
|17000/23400
|29700/39510
|52400/70000
|листовка А4
|мел.115
|4+0/4+4
|7060/10690
|12450/23880
|17750/23900
|31300/41200
|56000/73200
|листовка А4
|мел.170
|4+0/4+4
|7900/11600
|14580/19650
|21500/27600
|38500/48400
|70200/87600
|Плакат А3
|мел.115
|4+0/4+4
|9720/15400
|20520/29250
|31150/42100
|56800/75000
|108000/138400
|буклет евро (2 фальца)
|мел. 115
|4+4
|12250
|20910
|28000
|52000
|94000
|буклет А5 (1 фальц)
|мел.115
|4+4
|11880
|19800
|27600
|48100
|86000
Ризография
|наименование продукции
|бумага
|красочность
|тираж
|500
|1000
|5000
|листовка А4
|80
|1+0/2+0
|1218/1598
|2376/2685
|11640/14937
|листовка А4
|80
|1+1
|1416
|2685
|13279
|листовка А3
|80
|1+0/2+0
|2394/3116
|4712/5297
|23170/29655
|листовка А3
|80
|1+1
|2752
|5297
|26339
*Рез 2руб.; 1+0 1сторона чб, 2+0 чб 1 сторона + 1доп. цвет (синий, красный, зеленый), 1+1 чб/чб (2 стороны )
Плакаты (широкоформатная печать, печать 1 сторонняя)
|-
|материал
|тираж, шт
|формат
|бумага матовая, 4+0
|до 10
|до 30
|до 50
|А2
|140 гр
|250
|225
|210
|А1
|180 гр
|300
|270
|255
*стоимость бумаги включена в цену Другие виды продукции
|наименование
|описание
|10
|50
|100
|300
|БЛОКНОТ
|формат А6/А5 пружина сверху, блок 40 л 80 гр, белые, обл /подл 250 гр. 4+0
|/143
|/126
|/120
|/108
|календарь карм
|7х10 см,4+4, бум. 300 гр, без ламинации
|-
|-
|14,5
|14
|ЗНАЧОК закатной
|37/56 мм
|-
|55,5/68
|49,5/57
|35/50,5
|БРЕЛОК
|акриловый , с полиграфической вставкой
|-
|40
|38
|35
|РУЧКА
|Пластик, корпус белый, клип цветной
|-
|49
|45
|42
|МАГНИТ
|Виниловый, 5х5 см
|-
|-
|15
|13
|ФУТБОЛКА
|Белая, субл, нанесение А4 дополнительное нанесение/ вторая сторона А4 +280 р. А3 470 р.
|950
|900
|860
|820
|футболка
|цветная, хлопок, нанесение термоперенос, а4 перед
|930
|890
|850
|810
|СУМКА ШОПЕР
|с нанесением
|650
|620
|585
|555
|КЕПКА с нанесением
|в ассортименте
|кружка керамическая
|белая
|350
|300
|280
|265
|смоляная наклейка
|30х30мм,
|-
|40
|32
|30
Баннеры
|наименование
|описание
|р/м²
|дополнения
|баннерное полотно
|440 гр.
|364
|Улучшенное качество +80 р
|баннер интерьерная печать
|-
|630
|-
|баннер сетка
|-
|630
|-
|Пленка
|-
|630
|-
|-
|проклейка
|п.м.
|112 р
|-
|Люверсы
|п.м.
|56 р
|-
|монтажные работы
|-
|490
|+ 3000 вышка, мин 3 часа
Конструкции:
|наименование
|описание
|цена/1 шт
|куб
|Размер: 2х2х2 м труба хромированная набор креплений комплект хомутов нейлоновых 250мм, Ключ шестигранник для системы Джокер
|11340
Разработка макетов
|КАТЕГОРИЯ
|СРОКИ
|СТОИМОСТЬ
|Разработка оригинал макета 1 вариант
|1 дня
|от 1500
|Разработка оригинал макета листовки
|1-2 дня
|1500
|Разработка оригинал макета плаката
|1-2 дня
|1200
|Разработка оригинал макета буклета евро/А5
|2-3 дня
|2500
|Разработка оригинал макета баннера
|1-3 дня
|1500
- Цены указаны в рублях за единицу продукции без НДС (НДС не облагается «Упрощенная система налогообложения» согласно п.2 ст.346.11 гл.26.2 НК РФ).
- Оплата изготовления агитационных материалов производится безналичным расчетом со 100% предоплатой из средств соответствующего избирательного фонда, в соответствии с действующим законодательством.
- Стоимость изготовления агитационных материалов может меняться в зависимости от тиража, плотности бумаги, красочности изображения, типа используемых материалов.
- Расчет стоимости печатных агитационных материалов, не указанных в таблице, рассчитывается, исходя из тиража, формата, цветности, бумаги, плотности.
- Доставка по городу и области при необходимости рассчитывается дополнительно.
Директор ООО «Вайар» Лебольд О.М. Телефон: 89039158478, е-мейл: yr529811@mail.ru.