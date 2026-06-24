Типография ООО «Вайар» публикует расценки на изготовление агитационных материалов

24 июня 2026 / Томский Обзор

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также др. законодательными актами "О выборах и референдумах..." различных регионов Российской Федерации ООО «Вайар», г. Томск сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Законодательной Думы Томской области восьмого созыва и выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва в единый день голосования 20 сентября 2026 года в городе Томск и по Томской области и о стоимости (в валюте Российской Федерации) работ услуг по изготовлению печатных (и иных) агитационных материалов, приведенных в таблице:

Цифровая печать (малые тиражи)

наименование продукции бумага, г/м.кв красоч- ность тираж, цена 1шт 100 300 500 1000 листовка А6 80 4+0/4+4 6,5/13 5,25/10 4,75/9 4,75/9 листовка А5 80 4+0/4+4 12/23 10,5/20 9,5/18 8,5/16 листовка А4 80 4+0/4+4 21/40 19/36 17/32 15,5/27 листовка А4 120 4+0/4+4 25/44 23/40 21/36 19,5/33 листовка А4 160 4+0/4+4 28/47 26/43 24/39 22,5/36 Плакат А3 90/120 4+0 47/50 43/46 39/42 36/39 буклет евро (2 фальца) 90/120 4+4 46,5/48 42,5/44 38,5/40 35,5/37 буклет А5 (1 фальц) 90/120/160 4+4 44,5/46/49 40,5/42/45 36,5/38/41 33,5/35/38 наклейка А4 78 гр 4+0 39 37 32 65,5

Офсет

наименование продукции бумага красоч- ность тираж , шт 1000 3000 5000 10000 20000 листовка А6 мел.90 4+0/4+4 4960/8150 6150/11460 7550/11450 18000/24200 30000/38400 листовка А4 мел.90 4+0/4+4 6950/10500 11850/16920 17000/23400 29700/39510 52400/70000 листовка А4 мел.115 4+0/4+4 7060/10690 12450/23880 17750/23900 31300/41200 56000/73200 листовка А4 мел.170 4+0/4+4 7900/11600 14580/19650 21500/27600 38500/48400 70200/87600 Плакат А3 мел.115 4+0/4+4 9720/15400 20520/29250 31150/42100 56800/75000 108000/138400 буклет евро (2 фальца) мел. 115 4+4 12250 20910 28000 52000 94000 буклет А5 (1 фальц) мел.115 4+4 11880 19800 27600 48100 86000

Ризография

наименование продукции бумага красочность тираж 500 1000 5000 листовка А4 80 1+0/2+0 1218/1598 2376/2685 11640/14937 листовка А4 80 1+1 1416 2685 13279 листовка А3 80 1+0/2+0 2394/3116 4712/5297 23170/29655 листовка А3 80 1+1 2752 5297 26339

*Рез 2руб.; 1+0 1сторона чб, 2+0 чб 1 сторона + 1доп. цвет (синий, красный, зеленый), 1+1 чб/чб (2 стороны )

Плакаты (широкоформатная печать, печать 1 сторонняя)

- материал тираж, шт формат бумага матовая, 4+0 до 10 до 30 до 50 А2 140 гр 250 225 210 А1 180 гр 300 270 255

*стоимость бумаги включена в цену Другие виды продукции

наименование описание 10 50 100 300 БЛОКНОТ формат А6/А5 пружина сверху, блок 40 л 80 гр, белые, обл /подл 250 гр. 4+0 /143 /126 /120 /108 календарь карм 7х10 см,4+4, бум. 300 гр, без ламинации - - 14,5 14 ЗНАЧОК закатной 37/56 мм - 55,5/68 49,5/57 35/50,5 БРЕЛОК акриловый , с полиграфической вставкой - 40 38 35 РУЧКА Пластик, корпус белый, клип цветной - 49 45 42 МАГНИТ Виниловый, 5х5 см - - 15 13 ФУТБОЛКА Белая, субл, нанесение А4 дополнительное нанесение/ вторая сторона А4 +280 р. А3 470 р. 950 900 860 820 футболка цветная, хлопок, нанесение термоперенос, а4 перед 930 890 850 810 СУМКА ШОПЕР с нанесением 650 620 585 555 КЕПКА с нанесением в ассортименте кружка керамическая белая 350 300 280 265 смоляная наклейка 30х30мм, - 40 32 30

Баннеры

наименование описание р/м² дополнения баннерное полотно 440 гр. 364 Улучшенное качество +80 р баннер интерьерная печать - 630 - баннер сетка - 630 - Пленка - 630 - - проклейка п.м. 112 р - Люверсы п.м. 56 р - монтажные работы - 490 + 3000 вышка, мин 3 часа

Конструкции:

наименование описание цена/1 шт куб Размер: 2х2х2 м труба хромированная набор креплений комплект хомутов нейлоновых 250мм, Ключ шестигранник для системы Джокер 11340

Разработка макетов

КАТЕГОРИЯ СРОКИ СТОИМОСТЬ Разработка оригинал макета 1 вариант 1 дня от 1500 Разработка оригинал макета листовки 1-2 дня 1500 Разработка оригинал макета плаката 1-2 дня 1200 Разработка оригинал макета буклета евро/А5 2-3 дня 2500 Разработка оригинал макета баннера 1-3 дня 1500

- Цены указаны в рублях за единицу продукции без НДС (НДС не облагается «Упрощенная система налогообложения» согласно п.2 ст.346.11 гл.26.2 НК РФ).

- Оплата изготовления агитационных материалов производится безналичным расчетом со 100% предоплатой из средств соответствующего избирательного фонда, в соответствии с действующим законодательством.

- Стоимость изготовления агитационных материалов может меняться в зависимости от тиража, плотности бумаги, красочности изображения, типа используемых материалов.

- Расчет стоимости печатных агитационных материалов, не указанных в таблице, рассчитывается, исходя из тиража, формата, цветности, бумаги, плотности.

- Доставка по городу и области при необходимости рассчитывается дополнительно.

Директор ООО «Вайар» Лебольд О.М. Телефон: 89039158478, е-мейл: yr529811@mail.ru.