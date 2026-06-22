В Томске 4 июля пройдёт первый концерт электронной музыки ТЭМП

22 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В первую субботу июля в Томске запускается новый формат ночных мероприятий — ТЭМП. Это концерты электронной музыки, где исполнители играют собственные произведения, а не привычные диджей-сеты.

Выступления будут сопровождаться видеоинсталляциями. Гостей ждёт широкая палитра электронной музыки — от эмбиента до хард- и индастриал-техно от известных в узких кругах исполнителей.

Организаторы отмечают, что видят запрос аудитории на мероприятия такого рода.

— Я часто выступаю со своими авторскими live-сетами на разных мероприятиях и получаю положительный фидбэк не только конкретно на свою музыку, но и во многом за сам факт того, что играю собственный материал. Вместе с тем я не раз сталкивался с комментариями о том, что DJ-сеты «не очень интересны», а включить на стриминге плейлист со случайным техно или драм-н-бейсом «я могу дома сам», — рассказал «Томскому Обзору» исполнитель и организатор ТЭМПа Никита Ротекер. — Это не отменяет ценности культуры диджейских вечеринок, тем более что именно она сформировала современную электронную сцену. Наше начинание активнее всего поддерживают именно диджеи, да и мы сами регулярно играем сеты. Поэтому ТЭМП не вступает в антагонизм с уже сложившейся сценой, а, напротив, усиливает её новым форматом.

Для первого концерта артистов отбирали по нескольким критериям: наличие собственного материала, связь с томской сценой и готовность выступать. При этом организаторы учитывали и жанровую специфику, чтобы избежать перекоса в одно из направлений.

— Нам было важно, чтобы ТЭМП не воспринимался исключительно как техно- или драм-н-бейс-промогруппа и при этом не размывался центральный концепт. К счастью, лайн-ап практически сам по себе сложился так, что у мероприятия будет вполне логичная стилистическая драматургия: от эмбиента через экспериментальную музыку, брейкбит и драм-н-бейс до хард- и индастриал-техно, — рассказал Никита Ротекер. — Единственное географическое исключение — TRMC. Амир родом из Ирана, как музыкант был связан в основном с Тегераном, сейчас живёт в Анжеро-Судженске, но фактически его домашней сценой сегодня можно назвать Томск.

Помимо выступлений музыкантов, организаторы подготовят инсталляцию из 24 видеомониторов. Система способна работать в том числе с генеративной графикой в реальном времени. Организаторы обещают, что «будет выглядеть впечатляюще».

В дальнейшем проект планируют расширять, привлекая артистов из других городов. Предполагается также, что такие авторские концерты будут проходить регулярно.

— Планов, конечно же, много, но сначала нужно провести первое мероприятие и на этом опыте понять, каким образом мы можем масштабироваться, в том числе в плане регулярности, — отметил Никита Ротекер. — У нас уже есть довольно большой пул артистов для следующих мероприятий. Надеемся, что первая вечеринка обратит на себя внимание продюсеров, с творчеством которых мы ещё не знакомы, а также вдохновит на начало концертной деятельности тех ребят, кто пока пишет «в стол». В будущем ТЭМП может стать площадкой для подобных дебютов. Одна из долгосрочных целей проекта — сформировать полноценный шоукейс и представлять местную сцену за пределами города.

Первый ТЭМП состоится в Томске в субботу, 4 июля, в пространстве IBdance по адресу пер. 1905 года 5а/1. Следить за новостями проекта можно в телеграм-канале.

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