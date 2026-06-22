18+
18+
РЕКЛАМА

Новосибирцы направили в Томскую область специалистов для борьбы с лесными пожарами

Город, Лесные пожары, Томские новости, интересные новости Томска лесные пожары дымка огонь Новосибирцы направили в Томскую область специалистов для борьбы с лесными пожарами

Новосибирская область усилила патрулирование на границах с Омской и Томской областями, а также с Казахстаном, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии региона Евгения Шестернина.

«Особое внимание уделяем участкам на границе с Омской и Томской областями, Республикой Казахстан, усилили наземное патрулирование. В помощь Томской области, там большое количество пожаров лесных, направили 25 специалистов авиабазы охраны лесов», — сказал Шестернин на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области.

Он отметил, что в Новосибирской области за неделю лесных пожаров не зафиксировано, действующих лесных пожаров нет.

Новосибирский губернатор Андрей Травников поручил главам муниципалитетов продолжить работу патрульно-мобильных групп, которые активно использовались в мае.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Честная оценка: нейросеть проследит за объективностью результатов ОГЭ и ЕГЭ в Сибири

18 июня 2026
Рассказано

«Ученик Шишкина, политик и исследователь Алтая». Пять фактов о художнике Григории Чорос-Гуркине

25 мая 2026
Томские новости

Аномальная жара ждет томичей в ближайшие дни

3 июня 2026
Томские новости

Двое томичей осуждены за хищение биткоинов на $4,5 млн

4 июня 2026
Томские новости

Томская ДСК в суде добилась компенсации удорожания работ по реконструкции аэропорта «Богашево»

10 июня 2026
Томские новости

Томичей приглашают на детскую ярмарку в старинный книжный магазин

26 мая 2026
Томские новости

В Томске пройдет лекция о «неправильной смерти» в славянской мифологии

2 июня 2026
Томские новости

«Точка гравитации» проведёт летние мастер-классы, экскурсии и викторины для томичей

5 июня 2026
Томские новости

«Спорт без барьеров»: на стадионе «Политехник» в День России открыли инклюзивную площадку

13 июня 2026