Новосибирцы направили в Томскую область специалистов для борьбы с лесными пожарами

22 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Новосибирская область усилила патрулирование на границах с Омской и Томской областями, а также с Казахстаном, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии региона Евгения Шестернина.

«Особое внимание уделяем участкам на границе с Омской и Томской областями, Республикой Казахстан, усилили наземное патрулирование. В помощь Томской области, там большое количество пожаров лесных, направили 25 специалистов авиабазы охраны лесов», — сказал Шестернин на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области.

Он отметил, что в Новосибирской области за неделю лесных пожаров не зафиксировано, действующих лесных пожаров нет.

Новосибирский губернатор Андрей Травников поручил главам муниципалитетов продолжить работу патрульно-мобильных групп, которые активно использовались в мае.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».