В Стрежевом ввели лимит на отпуск топлива

23 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

В Томской области, а также в ряде регионов Сибири вводят ограничения на отпуск топлива, чтобы избежать ажиотажа, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Так, в городе Стрежевом действуют лимиты, а также заправка разрешена только в бак, сообщил мэр города Валерий Дениченко в своем канале в Максе.

— Я пока не вижу повода для беспокойства. Топливо есть все, лимиты таковы, что с пустым баком точно не останешься. Эти лимиты и ограничения больше направлены на то, чтобы нас защитить от вывоза топлива со стрежевских заправок в другие регионы в бочках и других больших емкостях, — сообщил он.

Ранее сообщалось, что в Томской области сеть АЗС «Элке Авто» временно приостановила продажу бензина.

В свою очередь в Минпромторге Кемеровской области «Интерфаксу» сообщили о временных ограничения в сети АЗС «Газпромнефть»: в связи с повышенным спросом действует лимит на заправку автомобилей.

— Данная мера носит временный характер. Она направлена на обеспечение равномерного распределения топлива между потребителями и поддержание стабильной работы автозаправочной сети. Просим отнестись к ситуации с пониманием, планировать заправку в обычном режиме и не создавать ажиотажного спроса. Избыточные закупки топлива могут привести к дополнительной нагрузке на АЗС и временным неудобствам для других потребителей, — сообщили в министерстве.

Новосибирская область пока ограничений не вводила, но планирует в течение дня выработать решение: «В связи с введением ограничений на отпуск топлива на АЗС в некоторых соседних регионах очевидно, что для недопущения спекулятивного спроса нам также придется пойти на такое решение. Поручил Минпромторгу региона провести переговоры с владельцами сетей АЗС для выработки в течение дня одинаковой позиции по этому вопросу», — написал губернатор региона Андрей Травников в своем телеграм-канале.

Ранее ограничения также ввели Омская и Иркутская области. В Омской области заправка возможна только в бак автомобиля, действуют ограничения по литражу; в Иркутской области на отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, часть временно прекратили обслуживание.

Весной и летом 2026 года нефтеперерабатывающая отрасль РФ сталкивается с внеплановыми ремонтами. Ведомства, отмечая «определенные отклонения» на внутреннем рынке нефтепродуктов, заявляют, что ситуация в целом стабильная, совместно с нефтяными компаниями принимаются все необходимые меры для топливообеспечения страны.

Последние несколько недель в разных регионах вводились точечные ограничения и лимиты на продажи топлива на АЗС. В основном — на частных заправках. Из крупных нефтяных компаний «Татнефть» 16 июня ввела на своих АЗС в России временный лимит на отпуск бензина и дизельного топлива, но буквально на следующий день его отменила.

На Петербургской бирже стоимость летнего ДТ и бензинов находится на высоких уровнях. Согласно данным Росстата, рост потребительских цен на бензин в РФ последние недели ускоряется, с начала года он по состоянию на 15 июня подорожал на 6,61%, превысив темпы общей инфляции за тот же период (3,68%).

В конце апреля правительство утвердило постановление о топливных соглашениях, их должны подписать Минэнерго, ФАС и нефтяные компании. Также в качестве одной из мер поддержки внутреннего рынка был введен полный запрет на экспорт бензина — с начала апреля и до конца июля, под ограничения не подпадают лишь поставки по межправительственным соглашениям. Кроме того, введен временный запрет на экспорт авиакеросина из России — с 1 июня до 30 ноября. Источники на рынке нефтепродуктов сообщали, что власти рассматривают и возможность ограничений экспорта дизтоплива.

С началом лета в стране традиционно повышается сезонный спрос на нефтепродукты.

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