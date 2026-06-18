Честная оценка: нейросеть проследит за объективностью результатов ОГЭ и ЕГЭ в Сибири

18 июня 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Реклама. Рекламодатель: «ПАО «Ростелеком». Erid: 2SDnjceTGpA.

Современная система видеонаблюдения с использованием технологий искусственного интеллекта от «Ростелекома» обеспечит объективность результатов государственной итоговой аттестации в Сибири — основной период стартовал 1 июня и продлится до 9 июля.

Провайдер установил свыше 18,3 тысячи камер в 845 пунктах проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и 60 — основного государственного экзамена (ОГЭ), а также в региональных центрах обработки информации. Объективы камер охватывают всех участников экзаменационного процесса, места печати, сортировки и сканирования материалов, при этом персональные данные и информация заполненных бланков остаются в тайне.

Помогает наблюдателям специально обученная нейросеть, которая непрерывно обрабатывает видеопоток и анализирует поведение участников экзамена. При выявлении подозрительных действий, например, использования средств связи или шпаргалок, система подает сигнал.

— Видеонаблюдение на экзаменах давно стало стандартом, и внедрение аналитических модулей с применением искусственного интеллекта, позволяющих быстро обрабатывать большой объем информации, — логичный шаг к построению максимально прозрачной и объективной системы оценки знаний. Важно понимать, что нейросеть не подменяет наблюдателей, а только подсвечивает потенциально спорные эпизоды, требующие внимания человека, — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Онлайн-трансляция из аудиторий доступна аккредитованным специалистам и общественным наблюдателям на порталах «Смотри ОГЭ» и «Смотри ЕГЭ». Для гарантированной сохранности данных «Ростелеком» использует распределенную систему хранения: запись одновременно ведется на локальные карты памяти камер и в защищенное облако «Ростелекома», размещенное в центре обработки данных компании — здесь файлы будут храниться до 1 марта 2027 года.

В дни проведения экзаменов специалисты «Ростелекома» круглосуточно следят за работоспособностью системы видеонаблюдения, осуществляют техническую поддержку порталов онлайн-трансляций и их защиту от DDoS-атак.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».