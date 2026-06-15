Other Noises представят новый альбом «REVIVAL» в стерео‑кафе Santa Monica в Томске

15 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В следующую пятницу, 26 июня, в томском стерео‑кафе Santa Monica состоится концерт‑презентация третьего студийного альбома группы Other Noises под названием «REVIVAL». Для площадки это особенное событие: новый релиз музыкантов впервые прозвучит вживую именно здесь.

Новый полноформатный релиз группы выйдет 20 июня на основных цифровых площадках. В альбом вошли 14 композиций, включая сингл The New Wall и бонус-трек REVIVAL (Kashmir edition). Над материалом музыканты работали несколько лет.

В REVIVAL группа отошла от привычного фанкового звучания, сделав акцент на гитарном звуке, контрастных композициях и более сложной драматургии. По словам участников Other Noises, концепция альбома связана с возвращением концертной энергии и рок-н-ролльного звучания.

В аранжировках ощущается влияние Queen и Led Zeppelin: в трек‑листе много эпики, масштабных звуковых полотен и одновременно — искренних лавсонгов. Это поиск баланса между узнаваемым стилем Other Noises и новыми творческими ходами.

Услышать композиции с альбома вживую можно будет на его презентации в Santa Monica по адресу: ул. Кулёва, 26. Сбор гостей стартует в 19.00, выступление начнется в 20.00. Стоимость билетов: 800 рублей. Концерт пройдёт в танцевальном формате.

Послушать альбом REVIVAL можно будет с 20 июня через официальную страницу релиза.

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