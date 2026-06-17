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Частная сеть АЗС в Томской области столкнулась с перебоями в поставках топлива

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Сеть АЗС «Элке Авто» в Томской области временно приостановила продажу бензина. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента.

На странице сети «ВКонтакте» говорится, что временные перебои в поставках вызваны внешними экономическими факторами.

— Делаем все возможное с нашей стороны, чтобы стабилизировать ситуацию, — говорится в сообщении.

Сеть АЗС «Элке Авто» включает в себя 12 АЗС в Томске, Северске, а также в Томском и Колпашевском районах региона. Управляет сетью ООО «Сибнефтепродукт».

Агентство уточняет, что с подобной ситуацией столкнулась иркутская сеть АЗС «КрайсНефть». На её сайте говорится, что компания вынуждена ограничить отпуск топлива в канистры и другие емкости в связи с сложностями покупки нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

«На некоторых АЗС возможны перебои с поставками отдельных видов топлива. Данные меры вводятся, поскольку мы обязаны обеспечить бесперебойную поставку топлива для социальных учреждений и общественного транспорта по ранее заключенным контрактам. Мы следим за ситуацией на рынке и предпринимаем все возможное для стабильной работы наших АЗС», — говорится в сообщении.

Сеть «КрайсНефть» управляет 41 АЗС в Иркутской области.

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