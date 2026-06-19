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Фоторепортаж: выставка о коренных народах Севера открылась в краеведческом музее Томска

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Сегодня, 19 июня, в Томском областном краеведческом музее начнет работу выставка «Там, где духи говорят». Проект посвящён культуре и мировоззрению селькупов, хантов и эвенков.

Экспозиция рассказывает о традициях коренных народов Севера Томской области. Главной ее темой стала неразрывная связь человека и природы: тайга, реки и животные воспринимались ими как единый мир, населенный духами. Поэтому человек стремился не покорять окружающую среду, а жить с ней в гармонии.

Посетители увидят предметы традиционного быта и промыслов — от лодок и нарт до охотничьих орудий, берестяных изделий и элементов шаманской атрибутики. Отдельный акцент сделан на музыке и обрядах, а завершает маршрут раздел о шаманах как посредниках между человеком и миром духов.

Мы побывали на выставке накануне открытия. Как выглядит новая экспозиция — показываем в фоторепортаже Савелия Петрушева.

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