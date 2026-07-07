Дело веры. Семья Кляйн помогла построить храм Федора Томского

7 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Валерий Доронин

В субботу, 4 июля, в томском поселке Хромовка состоялось открытие храма святого старца Федора Томского. Уникальное для региона сооружение появилось здесь благодаря меценатам — семье Кляйн.

Иван Кляйн председатель совета директоров ОАО «Томское пиво» Этот храм рождался как младенец. С момента закладки основного камня и его освящения прошло девять месяцев. Вера, с которой будут приходить сюда наши прихожане, будет объединять людей. Я благодарю всевышнего за то, что он позволил нам прикоснуться к этому святому делу.

От исторического места к новому духовному центру

Фото: Валерий Доронин

Храм возвели рядом с местом, где, по предварительным данным, была обнаружена келья легендарного старца. Проект предложила Томская епархия, выбранное архитектурное решение повторяет аналогичную постройку в Антарктиде. Здание возведено из дерева — по словам Ивана Кляйна, в создании храма по заказу Русской Православной Церкви приняли участие мастера из Кирова, они сделали сруб. Шатры и купола создали бердские специалисты, колокола отливали в Каменске-Уральском. Иконостас — дело рук умельцев из Северска, образа были написаны в городе Шуя Ивановской области. Местные строители закладывали фундамент и проводили благоустройство территории.

— Поучаствовали всем миром, что называется: уже на этапе строительства храм начал объединять людей, — отметил Иван Кляйн.

Митрополит Ростислав напомнил присутствующим о фигуре Федора Кузьмича и истории этого места:

Митрополит Ростислав в новом храме Фото: Валерий Доронин

— Полтора столетия назад на томскую землю в качестве странника пришел таинственный подвижник Федор Кузьмич, который нашел приют в доме томского купца Хромова. На том месте, где мы стоим, была его дача. Именно здесь, в небольшом домике, проживал и нес свой молитвенный подвиг святой старец Федор. К нему приходили за помощью, советом, благословением. Он черпал воду из колодца, который был при его келье, люди получали исцеление, утешение, духовную радость, — отметил владыка Ростислав.

— На нас лежит ответственность — ведь храм нужно содержать, это теперь забота навсегда. Мы постараемся воплотить дальше этот проект, который станет символом нашей истории. Этот комплекс станет еще одной визитной карточкой Томска, которая объединит и историю, и шедевры деревянного зодчества. Надеюсь, что этот храм будет стоять столетия, как те кедры, которые мы сегодня посадили, — подчеркнул Иван Кляйн.

Живая память места

Камень основания храма Фото: Валерий Доронин

В свою очередь, губернатор Владимир Мазур напомнил, что храм заработает в Год единства народов России.

— Нечасто мы присутствуем на таких торжествах, как сегодня. Мы открываем этот храм благодаря благотворителям и всем, кто принимал участие в его строительстве. Сила места, на котором строится этот храм — в единстве. Духовное единство и есть та самая сила, которая всегда была присуща нашему народу. Ее нужно возрождать и подпитывать. Но сегодня, в это сложнейшее время, такие святые места должны укрепляться единством, — отметил губернатор Владимир Мазур, поблагодарив семью Кляйн за вклад в строительство храма.

Также губернатор передал Томской епархии ковчег, в котором в новый храм были перенесены мощи старца Федора из Богородице-Алексеевского монастыря.

Фото: Валерий Доронин

Оксана Козловская, Председатель Законодательной Думы Томской области, также выразила благодарность меценатам, подчеркнув, что на томской земле появился удивительный храм, полностью построенный из дерева.

— Святой старец Федор всегда защищал, оберегал, вдохновлял наш город. То, что сегодня мы являемся свидетелями возрождения не только Томска, но его части, самой старинной, которая проходила через большие вызовы и сомнения для людей, которые здесь жили, это действительно чудо, — отметила Оксана Козловская. — Теперь, когда мы будем приходить сюда, они будут с благодарностью относиться к меценатам, благодаря которым этот храм появился.

Митрополит вручает орден Ивану Кляйну Фото: Валерий Доронин

По завершении церемонии открытия владыка Ростислав вручил благотворителям патриаршие награды. Иван Кляйн удостоился ордена святого благоверного князя Даниила Московского третьей степени. Галине Кляйн вручили орден русской православной церкви святой равноапостольной княгини Ольги.

После официальной церемонии участники мероприятия высадили крупные саженцы кедра на территории нового объекта притяжения паломников. С открытием храма развитие комплекса у бывшей кельи старца Федора не остановится: проект Томской епархии предполагает дальнейшее благоустройство территории, строительство дополнительных хозяйственных сооружений и озеленение. После завершения раскопок на месте, где жил томский святой, здесь планируют воссоздать его келью, а также восстановить колодец. На реализацию этих планов Иван Кляйн получил благословение Митрополита Томского и Асиновского Ростислава.

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