Праздник топора-2025: на фестивале в «Околице»

25 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

XVI Международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора» в парке «Околица» в этом году прошел с 16 по 24 августа.

В рамках праздника состоялся традиционный гастрономический фестиваль «Гастрофест» — там можно было поучаствовать в мастер-классах и конкурсах. На новой «Богатырской площадке» — мастер-классы для детей, спортивные мероприятия и шахматный клуб. Для любителей стрельбы впервые за долгое время вернулся тир.

Также посетители смогли окунуться в «Сказочный балаганчик Скомороха», где все театры области показывали детские спектакли. На площадке национального подворья представители 13 национально-культурных автономий предложили свои программы, рассказали о традициях и провели мастер-классы.

Смотрим, как это было, в фоторепортаже Савелия Петрушева.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».