Анатомия Томска. Буфф-сад

30 сентября 2024 / Томский Обзор

Буфф-сад — удивительное место. Здесь уже более ста лет гуляют и отдыхают томичи.

В четвертом выпуске нашего проекта «Анатомия Томска», посвященного интересным историям о главных символах и местах города, рассказываем об этом парке. В большой инфографике к 420-летию Томска — интересные детали и история парка, а также его настоящее.

Буфф-сад — очень важное общественное пространство Томска с большой историей. Это тихое, уютное место, где томичи и гости города любят проводить солнечные дни, гулять с детьми и животными. Поэтому очень важно, чтобы оно было в порядке — удобным, безопасным и приятным для глаз. Идея привести сад в порядок появилась уже давно — томичи часто упоминали о необходимости обновить и дорожки, и фонтаны.

— Три последних года здесь активно ведется благоустройство. Сад меняется к лучшему из года в год, — говорит заместитель мэра Томска по благоустройству Николай Глебович. — Здесь появляются новые объекты: была сделана отличная детская площадка, в этом году — красивая пергола, скоро установят беседку, которую восстановили по историческим фотографиям. Обустраиваем склоны, декоративные валуны и крупномерные растения служат защитой от вытаптывания. Также активно сотрудничаем с волонтерами по озеленению, ведь многие люди хотят принять участие в том, чтобы Буфф-сад становился еще более ухоженным.

Монтаж перголы в Буфф-саду осенью 2024 года Фото: Савелий Петрушев

Летом в саду вдоль главной аллеи высаживали крупномеры — это реализовали с соцпартнерам администрации города. В конце сентября ландшафтные волонтеры дополнили «зеленый фонд» сада тимьяном, который будет препятствовать появлению сорняков, и декоративным луком — он удачно дополнит композицию своим цветением.

— Восстанавливая и обновляя дорожки, мы думаем и об организации пространства для маломобильных людей, — отмечает Глебович. — Для них сделаны плавные спуски и подъемы, дублирующие основные лестницы там, где это было возможно.

Раньше валуны в Буфф-саду лежали только на склоне, выходящем к улице Гоголя. В этом году декоративные камни появились и вдоль фонтанного каскада — все они призваны остановить опасное катание с горки зимой, когда легко вылететь из сада прямо на дорогу. Фото: Савелий Петрушев

Несмотря на свой относительно небольшой размер, Буфф-сад вмещает сразу три фонтана — два традиционных наверху и один каскадный, напоминающий водопад (таких в Томске больше нет).

— Верхние фонтаны не работали четыре года из-за неисправности кабелей, которые проходили под дорожками. В этом году при благоустройстве парка мы заменили провода, и в августе верхние фонтаны возобновили свою работу, — рассказывает директор МКУ «Инженерная защита сооружений» Алёна Валишева. — По поручению мэра Томска Дмитрия Махини оставили их работать до конца сезона, чтобы люди успели полюбоваться водной гладью. Что касается каскадного фонтана, то его включение будем проводить уже в следующем году.

Во время ремонтных работ обновили внешний вид «каскада», там появилась новая декоративная отделка, рядом установили лестничные марши, а на склоне появились валуны из той же породы, что и облицовка источника.

— Все в целом теперь складывается в красивую композицию. «Начинка» фонтана тоже полностью обновлена, проведен капитальный ремонт. После зимнего сезона обязательно сделаем профилактический осмотр, и следующим летом Буфф-сад встретит жителей города работающими фонтанами. Уверена, они будут местом притяжения томичей летними жаркими днями, — говорит Алёна Валишева.

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