«Мы не можем позволить себе не работать с молодёжью»: как МТС выстраивает карьерные маршруты для школьников и студентов

26 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба МТС

В мае на форуме U-NOVUS в Томске вновь говорили о кадрах, технологиях и том, как сегодня выглядит путь в большую компанию для школьника, студента или молодого специалиста.

Для МТС этот разговор не ограничился участием в деловой программе: компания третий год приезжает на форум и использует его как возможность встретиться с теми, кто только выбирает профессию.

О том, зачем крупному бизнесу сегодня работать с подростками и студентами, как меняются сами молодые люди и почему одних только инженерных знаний для успешной карьеры в технологиях уже недостаточно, «Томскому Обзору» рассказала директор Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

Знать, где искать

Фото: пресс-служба МТС

В Томске команда МТС не ограничилась присутствием только лишь на площадке форума. Команда компании проехала по главным университетам города: встретилась со студентами ТГУ, ТПУ и ТУСУРа, отдельно поговорила с учащимися учреждений профессионального образования и школьниками, а также провела встречи с менеджерами учебных заведений и центров карьеры города.

Встреча с представителями центров карьеры Фото: пресс-служба МТС

Для МТС это важный принцип: работать не только с самими ребятами, но и с теми, кто помогает им выстраивать карьерный трек на месте. Центры карьеры, администрации колледжей и вузов, преподаватели и кураторы в такой системе становятся частью общей настройки будущего маршрута.

Параллельно МТС решает и другую задачу — кадровую. Форум и связанные с ним встречи становятся поводом познакомиться с перспективными молодыми людьми, которые могут прийти в компанию.

Четыре траектории

Фото: пресс-служба МТС

В МТС молодёжь ждут разнообразные программы стажировок: за последний год они существенно обновились. Самая ранняя точка входа — «Старт в лето». Это короткая сезонная стажировка для школьников и студентов первых-вторых курсов, у которых ещё нет опыта и которым важно узнать, что такое крупная компания.

— Ребята в течение летних каникул приходят к нам на несколько недель и смотрят, как сегодня живёт современная компания, — объясняет Ольга Юркова. — Возможность очень полезная, у некоторых переворачивается мир.

Следующая ступень — «МТС Старт», самая массовая программа в этой системе. Через неё проходит примерно 80 % всех стажёров компании. Она рассчитана на тех, кто заканчивает бакалавриат или учится в магистратуре и хочет всерьёз попробовать себя в профессии.

— Это массовая история: мы берём и инженерный стек, и гуманитарный, и проектных менеджеров. Стажировка от шести месяцев, круглогодичная. Всегда можно подать заявку, её обработают, и, если есть вакансии стажёров, примут. Программа действует во всех регионах присутствия МТС, — рассказывает Ольга.

Хакатон, организованный МТС в рамкках форума U-NOVUS Фото: пресс-служба МТС

Две другие программы появились сравнительно недавно. «МТС Лидер» рассчитана на молодых специалистов, которые готовы брать на себя ответственность и вести команды. «МТС Про» — для тех, кто хочет углубляться в конкретную область, заниматься своими проектами.

— «МТС Лидер» — для выпускников, которые готовы развиваться, либо для ребят с опытом работы, которые хотят стать управленцами, руководить проектами. Они приходят, мы качаем у них лидерские навыки, смотрим, насколько они могут работать самостоятельно, — объясняет Ольга Юркова. — А «МТС Про» — это история про внутренний экспертный рост. Здесь выбираем ребят, которые развиваются по интересным для нас направлениям. Это могут быть научные разработки или собственные исследовательские проекты.

В фокусе новых программ прежде всего технические и инженерные специальности, связанные с радиодоступом, новыми системами и современной связью.

— Для нас это возможность работать с самыми светлыми головами, которые только есть в региональных вузах. Если раньше мы были в основном про кадры, то теперь расширили программу и на R&D. Тема с кадрами осталась, но стала более структурированной, — говорит Ольга Юркова.

Длинная дистанция

Участники хакатона Фото: пресс-служба МТС

Ключевая задача стажировок для компании — постоянная подпитка человеческими ресурсами. По словам Ольги Юрковой, у МТС всегда есть потребность в молодых людях, которые готовы заходить «вдолгую». При этом речь не только о будущих руководителях. Ведь кто-то выбирает лидерскую траекторию, а кто-то — экспертную, и для МТС важно не потерять ни тех, ни других.

— Это возможность получить свежую кровь, не только лидеров, но и людей, которые разбираются в технологиях, — говорит Ольга Юркова.

Внутри компании эту длинную дистанцию поддерживает корпоративный университет. Через него проходят почти все сотрудники: кто-то осваивает обязательные темы вроде безопасности, юридических и этических вопросов, кто-то — более универсальные компетенции, необходимые вне зависимости от должности.

— Каждому специалисту нужно прокачивать критическое мышление, agile-подход, основы нейросетей, ИИ и так далее. Чем бы ты сегодня ни занимался — от инженерного стека до менеджмента проектов или HR — тебе эти компетенции нужны в любом случае, — объясняет Ольга Юркова.

Молодёжь как вызов

Фото: пресс-служба МТС

Сегодня крупный бизнес не может отказаться от работы с подрастающими кадрами. И причина этого лежит не только в смене поколений, но и более широком контексте: демография, рынок труда, государственная образовательная политика, быстрое обновление технологий.

— Мы не можем себе позволить не работать с молодёжью. Сейчас никто в стране не может этого себе позволить, — говорит Ольга Юркова. — Даже при том, что количество молодёжи сильно снижается, ты ищешь ещё какие-то другие рынки.

Одним из таких направлений становится инклюзия. Для МТС это не отдельный социальный проект.

— Для нас инклюзия — это подход, где любой имеет возможность развиваться и привносить что-то полезное в компанию вне зависимости от внешних обстоятельств. Это требует анализа и существенной донастройки корпоративной культуры. Но это оправдано, — говорит Юркова.

Родители, зумеры и инженерный трек

Фото: пресс-служба МТС

При работе с подростками и молодыми специалистами необходимо учитывать их специфику. По словам Ольги Юрковой, сегодня у многих молодых людей очень короткий горизонт принятия решений: то, что вчера казалось важным, завтра может быть легко отброшено. Для бизнеса это серьёзный вызов, особенно если речь идёт о сложных инженерных траекториях, которые требуют включённости, ответственности и способности работать в долгую.

— «Сегодня я работаю так, а завтра передумал и на работу не приду» — может быть, [такая позиция] это последствия тикток-экономики, когда всё хочется сразу и быстро. И вообще-то, это нормально для молодых людей. Но инженерная история другая. Это процесс вдолгую. Лаборатория, команда — от тебя зависят люди, ты не можешь просто так взять и не прийти, — говорит Ольга Юркова.

При этом, по наблюдению эксперта, и взрослые часто уже не очень понимают, как советовать подросткам профессию.

— Сегодняшние родители не могут дать ребёнку годный совет с точки зрения выбора профессии. Их знания, критерии, по которым они это делали сами, настолько нерелевантны сейчас, — говорит она. — Поэтому для нас очень важна возможность всякий раз работать с разными категориями, предлагать инструменты, которые для них актуальны.

Именно отсюда, по словам Ольги, вырастает современная профориентация: она больше не может ограничиваться лекцией о вакансиях или рассказом о «правильной» специальности. Нужно понимать, как ребята принимают решения, что для них важно и какие форматы действительно работают.

ИИ-изменения

Фото: пресс-служба МТС

Серьёзно меняет картину и искусственный интеллект. Эксперт говорит о нём как о факторе, который уже влияет на образование и рынок труда. Один из главных рисков Юркова видит в том, что нейросети начинают вытеснять самые простые стартовые задачи, а значит, возникает угроза «вымывания джунов» — начинающих специалистов, через которых традиционно строился вход в профессию.

— Искусственный интеллект сегодня выступает технологическим дисраптом образования. Из-за него вымываются джуны. И допускать этого системно нельзя, — говорит Ольга Юркова. — При этом вследствие развития нейросетей критически повышается важность софт-скиллов, критического мышления, возможности проанализировать и понять, оценить что-то.

В подтверждение своей позиции Ольга приводит в пример свежее исследование цифровой грамотности, согласно которому самыми уязвимыми в этой сфере оказались не старшие поколения, а подростки и молодёжь.

— Казалось бы, у них с рождения планшет, смартфон, вайбкодить учатся быстрее, чем говорить. Однако уровень цифровой грамотности ниже всех. Психологи говорят, это связано с тем, что технологии развиваются так быстро, что люди за ними не успевают. Почему подростки страдают? У них очень низкий уровень критического мышления и нет жизненного опыта, чтобы правильно интерпретировать решения каких-то задач, — говорит Ольга Юркова.

Фото: пресс-служба МТС

Отсюда и главный вывод: сегодня важнее не столько «натаскивать», сколько учить понимать, анализировать, соотносить, сомневаться и делать собственные выводы.

— Вот это надо воспитывать. Не зубрить, — формулирует Юркова.

Вопрос о молодых кадрах для бизнеса сегодня неотделим от вопроса о том, как вообще будет меняться образование в ближайшие годы. Юркова уверена, что привычная схема обучения уже не действует так, как раньше, а сами университеты начинают искать другие модели.

— Так, как мы учились — лекции, семинары, экзамены и домашняя работа — так больше не работает. Толку нет студентам домашку задавать, по-другому надо их сейчас учить. А как — ещё никто не придумал, — говорит она.

При всём этом Юркова не склонна говорить о новом поколении как о принципиально «испорченном» или совсем непохожем на прежние. Напротив, дети и подростки остаются теми же: им по-прежнему важно узнавать новое, пробовать, ошибаться и чувствовать поддержку.

Ольга Юркова Фото: Савелий Петрушев

— Как и во все времена, любой ребёнок мотивирован на развитие, любознательный, интересующийся, если сформирована хорошая среда. Как росточек его поливаешь, создаёшь возможности — он раскрывается. Неважно, цифровой это мир или аналоговый, — говорит она.

Меняются платформы, скорость, каналы информации, способы удержания внимания. Но сами потребности, по её мнению, остаются прежними.

— Раньше дети бегали во дворах, сейчас они на платформах общаются. Но механизмы те же самые: прийти, познакомиться, поделиться, узнать, развлечься. Это базовые потребности, которые формируют личность. Они не поменялись, просто поменялся инструментарий, — говорит Юркова.

Именно поэтому работа с молодёжью для компании сегодня — это не разовая активность на форуме и не формальный разговор о «будущих кадрах». Это попытка понять, как меняется человек, который завтра придёт в профессию, и успеть выстроить с ним контакт до того, как выбор уже будет сделан.

Фото: пресс-служба МТС

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