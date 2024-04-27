В МЧС по Томской области рассказали, можно ли готовить шашлыки на природе

27 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В грядущие майские праздники в Томске и Томском районе будет действовать особый противопожарный режим. Он подразумевает полный запрет разведения открытого огня — как для выжигания сухой травы, так и для готовки шашлыка на природе.

— В данный момент производить приготовление пищи на открытом огне на территории Томского и Томского района нельзя, — рассказали «Томскому Обзору» в региональном управлении МСЧ.

За нарушение режима сотрудники МЧС будут сразу штрафовать. Для физлиц сумма штрафа начинается от 15 тыс. рублей. При этом разводящим костры, мангалы, сжигающим траву или мусор на природе не будут выносить предупреждения, а сразу составят протокол об административном правонарушении.

— На территории Томска и Томской области организованы ежедневные профилактические мероприятия и рейды. Работа проходит вместе с органами местного самоуправления, полиции, сотрудников МЧС. В связи с праздниками с 25 апреля по 12 мая эта работа усиливается, — рассказали в ведомстве. — Сотрудники полиции могут составлять протокол и направлять нам. Мы можем принять меры на месте, либо вызвать человека на составление протокола в отделение.

В МЧС также отметили, что в области могут действовать лжесотрудники ведомства.

— Необходимо убедиться, что это сотрудник МЧС, у него есть соответствующая форма и удостоверение. В большинстве случаев на месте составляется протокол, а рассматривается он по обозначенному в нем времени и дате, — уточнили в МЧС.

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