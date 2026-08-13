Томский ФК КДВ победил в сибирском дерби в Кубке России

13 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ФК КДВ

В среду вечером томский футбольный клуб КДВ одержал победу во втором раунде FONBET Кубка России 2026.

В серии послематчевых пенальти он переиграл новосибирскую «Сибирь». Это было дерби с принципиальным городом-соперником, которого болельщикам пришлось ждать 7 лет. Игра получилась драматичной, можно сказать, что развязка наступила только на последних секундах.

Клубы из Томска и Новосибирска всегда бились всерьез. На матчи неизменно приезжали болельщики гостей, собирались полные трибуны на стадионах. Не стала исключением и нынешняя игра — поддержать «Сибирь» приехало два автобуса фанатов. Даже водитель, взяв в руки флаг клуба, забрался на крышу стоящего возле стадиона автобуса и смотрел так весь матч.

Фото: пресс-служба ФК КДВ

КДВ встречался с новосибирцами впервые — соседи выступают на две ступеньки выше, в турнире «Золото» LEON-Второй лиги А. Предыдущий томский клуб, «Томь», играл в последний раз с «Сибирью» в 2019 году и проиграл. Томичи вообще не побеждали новосибирцев 10 лет, хотя в истории противостояний городов было много захватывающих игр, когда решающие события случались на последних минутах. И матч 2026 года продолжил эту традицию.

График игр у всех очень напряженный, и обе команды выставили не сильнейшие составы, дали возможность проявить себя резервистам. Первый тайм в итоге получился совсем не богатым на моменты. «Сибирь» на 21-й минуте свой редкий шанс использовала: Амир Ализаде ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в сетку. У КДВ были шансы сравнять счет еще до конца тайма, но хозяевам не хватило точности.

Перерыв получился романтическим: футболист КДВ Егор Егоров в день матча женился. После первого тайма он на глазах у переполненного стадиона вручил своей супруге большой букет белых роз. Болельщики поприветствовали пару.

Фото: пресс-служба ФК КДВ

Второй тайм КДВ начал обновленным составом. Главный тренер Сергей Передня возглавил клуб в начале июля и выиграл пока все матчи. Прерывать серию из 7 побед ему не хотелось. На поле появились сразу четыре футболиста из «основы», которым сначала дали немного отдохнуть — Палиенко, Симдянкин, Стародуб и Кондраков.

Игра сразу оживилась, у хозяев появились моменты, и на 81-й минуте давление воплотилось в гол. Данил Кондраков бил в упор, вратарь спас, но первым на мяче оказался Стародуб. Он прострелил на Кондракова, и со второго раза игрок КДВ поразил ворота соперника.

Но на этом ничего не закончилось: гости не хотели упускать победу и атаковали. На 88-й минуте вратарь Данил Пшеничников выручил КДВ в опасной ситуации. А через 2 минуты Ализаде его переиграл и сделал дубль. Некоторые болельщики, решив, что всё потеряно, заспешили домой. Только еще оставалось 4 минуты добавленного времени. На последних секундах хозяева заработали угловой и Денис Степаненко головой отправил мяч в сетку. Счет стал 2:2.

Если основное время закончилось вничью, то, по регламенту Кубка России, сразу бьют послематчевые пенальти.

КДВ впервые участвовал в серии послематчевых пенальти. Начинать выпало гостям. Воспитанник томского футбола, а в этой игре капитан «Сибири», Антон Макурин не ошибся. У КДВ первый удар четко реализовал Кондраков. Затем команды еще дважды успешно пробивали одиннадцатиметровые — у «Сибири» отличились Запалацкий и Янгаев, у КДВ уверенно действовали Симдянкин и Палиенко.

Фото: пресс-служба ФК КДВ

Решающим стал 4-й удар «Сибири» — Попков не смог переиграть голкипера КДВ Пшеничникова. А Стародуб хладнокровно отправил мяч в сетку и вывел КДВ вперед. Завершающий серию удар игрока гостей Ализаде вратарь тоже почти вытащил, достал до мяча, но тот летел слишком сильно. И все-таки оказался в воротах. Победную точку в игре поставил Роман Денисов. Он не дрогнул и оформил выход КДВ в третий раунд. Томский клуб встретится в нем с клубом «Чертаново».

После игры главный тренер ФК «Сибирь» Вячеслав Комков оценил прекрасную футбольную атмосферу на стадионе и поблагодарил всех болельщиков за поддержку. Он признался, что к послематчевым пенальти команда специально не готовилась, хотя победить очень хотела.

Наставник ФК КДВ Сергей Передня после своей 8 победы подряд рассказал, что делился с игроками историей дерби с «Сибирью» и подчеркивал важность этого матча.

— Дерби — это всегда эмоции. Атмосфера на стадионе была семейная, болельщики зажигали, поддерживали, ребятам было приятно очень играть. Особенно в конце матча, даже когда мы проигрывали, нас гнали вперед. Это дорогого стоит. И ребята сегодня устроили для болельщиков праздник, — подытожил Передня.

Фото: пресс-служба ФК КДВ

Надежды на победу он не терял даже после пропущенного на 90-й минуте мяча:

— Ребятам говорю, что нужно всегда идти до конца. Пока финальный свисток не прозвучал, бежать вперед, несмотря ни на что. У меня бывали матчи, когда на 85-й минуте 2:0 проигрывали, но спасали игру. Благодарен ребятам, что забили на последних секундах.

По поводу пенальти Сергей Передня дал футболистам установку бить так, как задумали заранее, никогда не менять решения, не обращать внимания на вратаря. Он сам, когда был игроком, поступал так же. И все получилось:

— Ребята хладнокровно и ответственно пробили. не было каких-то неправильных ударов. А Данила Пшеничникова можно поздравить, что он вытащил один пенальти.

Смаковать победу команда будет недолго — таков календарь. Уже утром ее ждет тренировка, поскольку в воскресенье — выездной матч в Ижевске. И все мысли теперь о следующей игре.

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