18+
18+
РЕКЛАМА

Виктор Власов вновь избран ректором ТГАСУ

Награды и назначения, ТГАСУ, Томские новости, ТГАСУ ректор вуз образование наука томские новости интересные новости Томска Виктор Власов вновь избран ректором ТГАСУ

Сегодня, 17 апреля, ректором Томского государственного архитектурно-строительного университета избран Виктор Власов.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, нового руководителя ТГАСУ объявили на конференции работников и обучающихся по выборам ректора.

На пост ректора выдвигались три аттестованных кандидата: действующий глава вуза Виктор Власов, проректор по учебной работе Олег Волокитин и проректор по научной работе Сергей Ефименко. По итогам конференции большинство голосов делегатов — 85% — отдано действующему ректору.

Теперь документы будут отправлены на утверждение в Министерство науки и высшего образования РФ.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Умер обвиняемый по двум уголовным делам экс-гендиректор «Томской распредкомпании» — источник

22 марта 2023
Томские новости

Московский «Строй Инвест Проект» за 50 млн руб. разработает программу развития транспорта для Томской области

28 марта 2023
Томские новости

Ректор томского политеха Дмитрий Седнев ушел в отставку

4 апреля 2023
Томские новости

Сотрудники «Газпромнефть-Востока» поделились практиками эффективного социального менеджмента

14 апреля 2023
Томские новости

Три человека погиби при пожаре в Томской области

15 апреля 2023
Томские новости

Гендиректора российско-китайского агрохолдинга обвиняют в преднамеренном банкротстве

31 марта 2023
Томские новости

Томичей приглашают послушать героические эпосы древнего Алтая

10 апреля 2023
Томские новости

Горожане смогут познакомиться с орнаментальным искусством Томска

22 марта 2023
Томские новости

Томский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение

28 марта 2023