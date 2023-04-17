Виктор Власов вновь избран ректором ТГАСУ

17 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Сегодня, 17 апреля, ректором Томского государственного архитектурно-строительного университета избран Виктор Власов.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, нового руководителя ТГАСУ объявили на конференции работников и обучающихся по выборам ректора.

На пост ректора выдвигались три аттестованных кандидата: действующий глава вуза Виктор Власов, проректор по учебной работе Олег Волокитин и проректор по научной работе Сергей Ефименко. По итогам конференции большинство голосов делегатов — 85% — отдано действующему ректору.

Теперь документы будут отправлены на утверждение в Министерство науки и высшего образования РФ.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».