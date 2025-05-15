Бывший первый проректор ТГАСУ и его сын задержаны по подозрению в мошенничестве

15 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Бывший проректор Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) и его сын стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на региональное следственное управление.

Уголовное дело по факту хищения денежных средств ТГАСУ возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) на основании материалов УФСБ. Подозреваемые задержаны.

По данным следствия, в 2018 году бывший первый проректор университета договорился со своим сыном и трудоустроил в вуз местного жителя, который фактически к работе не приступил. С декабря 2018 года по сентябрь 2022 года фигуранты уголовного дела похитили выделенные на выплату зарплаты средства в сумму более 8,5 млн рублей.

По месту работы и проживания фигурантов дела проведены обыски, в ходе которых изъяты оружие и иные интересующие следствие предметы и документы. Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения.

На сайте вуза указано, что в этот период первым проректором был Владимир Вакс, ныне он директор департамента общего управления и финансово-экономической политики ТГАСУ. До этого еще в 90-х он был заместителем мэра Томска, а в 2008 по 2018 годы — председателем счетной палаты Томска.

Томский государственный архитектурно-строительный университет был основан в 1952 году, является одним из ведущих строительных вузов РФ.

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