В Томской области новый начальник департамента ветеринарии

Томский Обзор / Фото: 11 июня 2026 // Фото: tomsk.gov.ru

Новым начальником департамента ветеринарии Томской области назначен Иван Егоров, ранее занимавший должность заместителя руководителя ведомства. Соответствующее решение принял губернатор Владимир Мазур.

Иван Владимирович Егоров родился в поселке Чаны Новосибирской области. Более 10 лет он работал в государственной ветеринарной службе Тегульдетского района Томской области. С 2009 года принят в областное управление ветеринарии, где курировал проведение противоэпизоотических и карантинных мероприятий.

С 2024 года Иван Егоров работал в должности заместителя начальника департамента — председателя комитета организации ветеринарной деятельности областного департамента ветеринарии.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».