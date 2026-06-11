В Томской области новый начальник департамента ветеринарии
11 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: tomsk.gov.ru
Новым начальником департамента ветеринарии Томской области назначен Иван Егоров, ранее занимавший должность заместителя руководителя ведомства. Соответствующее решение принял губернатор Владимир Мазур.
Иван Владимирович Егоров родился в поселке Чаны Новосибирской области. Более 10 лет он работал в государственной ветеринарной службе Тегульдетского района Томской области. С 2009 года принят в областное управление ветеринарии, где курировал проведение противоэпизоотических и карантинных мероприятий.
С 2024 года Иван Егоров работал в должности заместителя начальника департамента — председателя комитета организации ветеринарной деятельности областного департамента ветеринарии.
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