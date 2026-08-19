Контроль и порядок: видеонаблюдение «Ростелекома» обеспечит открытость выборов-2026

19 августа 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» установит комплексы видеонаблюдения и организует каналы связи на 300 участковых и территориальных избирательных комиссиях (УИК и ТИК) Томской области. В единый день голосования, с 18 по 20 сентября 2026 года, жители региона выберут депутатов Госдумы РФ и Законодательной Думы Томской области.

Для обеспечения прозрачности избирательного процесса на каждом участке специалисты «Ростелекома» смонтируют по две IP-камеры высокого разрешения с широким обзором. Система будет вести наблюдение за ключевыми зонами: рабочими местами членов комиссии, избирательными урнами, помещениями для хранения сейф-пакетов, участками выдачи бюллетеней и подсчета голосов. Видеопоток будет передаваться по защищенному каналу в центр обработки данных «Ростелекома», где запись сохранится в течение трех месяцев после завершения выборов.

Кандидаты и общественные наблюдатели смогут следить за ходом голосования через онлайн-трансляцию на специализированном портале. Кроме того, в центре общественного наблюдения (ЦОН), по адресу: пл. Ленина, 6, «Ростелеком» установит видеостену, на которую будет выводиться онлайн-трансляция с ТИК и УИК.

— Мы уже начали работы по установке и подключению камер. На данный момент в регионе видеонаблюдением охвачено 78% помещений, задействованных в избирательной кампании. В дни голосования наши специалисты будут круглосуточно следить за работой оборудования, чтобы гарантировать бесперебойное функционирование систем, — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Денис Кобзарь.

— Применение систем видеонаблюдения на избирательных участках — это обязательное условие современного избирательного процесса. Камеры фиксируют каждый этап работы комиссий: от начала голосования до подписания итоговых протоколов. Все записи сохраняются и доступны для проверки. Такой подход обеспечивает максимальную открытость и позволяет оперативно решать любые вопросы, которые могут возникнуть у участников голосования, — подчеркнул председатель Избирательной комиссии Томской области Ростислав Радзивил.

Жители Томской области также смогут проголосовать онлайн в течение трех дней при помощи дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Платформа ДЭГ создана в России и работает на базе блокчейн-инфраструктуры с применением криптографических методов защиты. Для участия в дистанционном электронном голосовании необходимо подать заявление в личном кабинете на портале «Госуслуги».

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