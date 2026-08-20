Разведка перед выходными. Что ждёт гостей «Праздника Топора»

20 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

«Праздник Топора» — один из крупнейших фестивалей томского лета. Он длится почти неделю и собирает сотни тысяч человек.

Большинство гостей предпочитают посещать самую насыщенную его часть, которая приходится на выходные. Тогда выезды из Томска и окрестности Зоркальцева традиционно накрывает транспортный коллапс, а у самого природного парка разворачивается парковочный армагеддон.

В этом году мы решили съездить на «Праздник Топора» в более спокойные дни, разведать обстановку и рассказать, к чему стоит готовиться на подступах к главному фестивалю народных ремесел Томской области.

По дороге из Томска (если выезжать со стороны Коммунального моста) на середине пути ждет пробка, связанная с реверсивным движением из-за дорожных работ. О её размерах в праздничные выходные можно только фантазировать Фото: Томский Обзор

Старые привычки живут долго и все ищут, где припарковаться недалеко от входа в парк Фото: Томский Обзор

На самих площадках уже идет активная работа над созданием скульптур Фото: Томский Обзор

Работают торговые точки — от сувенирки до трдельников, но основной фудкорт откроется завтра Фото: Томский Обзор

Фото: Томский Обзор

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