Дом Богомоловой на Кирова, 25: чем хорош новый объект «Дома за рубль»

20 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Один из первых «домов за рубль», восстановленный инвестором Евгением Меняйло, расположен на проспекте Кирова, 27а. В 2025 году почти по соседству с ним выставили на торги второе деревянное здания в рамках городской программы «Дом за рубль» — на пр. Кирова, 25.

До 4 ноября любой предприниматель может подать заявку для участия в аукционе и взять в аренду историческое здания, получив после его реставрации льготную ставку на 49 лет.

Деревянный двухэтажный дом на Кирова, 25 примечателен своим скромным минималистическим декором: в верхней части наличников «завитки», внизу — закругленные свесы «фартука». Также ранее окна первого этажа украшали ставни (сейчас они утрачены), а на старых фотографиях на заднем фасаде можно увидеть деревянный балкон с трехстворчатым окном.

Пр. Кирова, 25. Автор: Павел Коханенко, 1968-1974 г.г. Фото: pastvu.com

До революции здание принадлежало жене статского советника Вере Богомоловой, которая получила его по наследству от отца надворного советника Ивана Ефимова в придачу с большим земельным участком. Позднее свободную землю она продала, а в доме по ул. Бульварная, 25 (ныне пр. Кирова, 25) поселилась вместе с мужем Иваном Богомоловым. Известно, что супруги прожили в нем до 1917 года, после здание национализировали.

В начале 2000-х в доме на пр. Кирова, 25 произошел пожар. Его последствия удалось устранить, позднее некоторое время здание использовалось как жилое. Является ценным градоформирующим объектом и включено в предмет охраны в рамках границ исторического поселения. Общая площадь объекта —293,9 кв. м. Начальная цена стоимость арендной платы в год — 109 083,96 рубля.

Напомним, томская программа «Дом за рубль» действует с 2016 года. Принять участие в ней могут предприниматели, которые за свой счет готовы отремонтировать старинные дома под собственные нужды. За это они смогут получить льготу по арендной плате на 49 лет.

Всего в программе в разной степени готовности на сегодняшний день 64 дома.

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».