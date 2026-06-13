«Спорт без барьеров»: на стадионе «Политехник» в День России открыли инклюзивную площадку
День России на томском стадионе «Политехник» отметили большим семейным забегом с мастер-классами и другими спортивными активностями.
Но одним из ключевых событий праздника стало открытие новой спортивной площадки, разработанной с учетом принципов инклюзивности.
— Сегодня здесь, на стадионе «Политехник», по сути два старта. Это старт спортивного фестиваля и это старт работы новой спортивной площадки для маломобильных людей — но людей активных, целеустремленных и позитивных. Таких, как наш дорогой земляк, стройотрядовец, депутат Госдумы России от Томской области Михаил Киселев! Благодарю Михаила Сергеевича за то, что он, как депутат создает такие возможности для развития инклюзивного спорта у нас в Томской области, — сказал на церемонии открытия праздника губернатор Томской области Владимир Мазур.
На новой площадке площадью 195 квадратных метров установили 10 уличных тренажеров и другое оборудование, специально подобранное под потребности людей с ограниченными возможностями. Здесь можно выполнять упражнения на пресс, отжимания, разные виды тяг и жимов.
Для любителей работать с собственным весом на новом спортивном объекте установили турники, шведскую стенку и наклонные скамьи. Отдельно был продуман вопрос с покрытием — его выполнили из специальной резины. От солнца и дождя спортсменов защищает поликарбонатный навес.
Инициатором создания нового спортивного объекта выступил выпускник ТПУ, депутат Госдумы РФ от Томской области Михаил Киселев. Он также поприветствовал участников праздника.
— Эта площадка — наглядный пример нашей совместной работы: руководство региона, бизнес, благотворительный фонд, университет, волонтеры объединяют усилия. Уверен, новая площадка в Томске станет местом притяжения для активных, неравнодушных людей, в том числе для участников СВО. Спорт объединяет и помогает возвращаться к полноценной жизни — здесь будут рады каждому, — отметил Михаил Киселев. — Как говорят, победа — это синергия общих усилий, а не сумма индивидуальных достижений. Именно синергия администрации Томской области, благотворителей — «Газпром Трансгаз Томск», нашего завода спорта, администрации города, все это позволяет сделать этот большой праздник.
Спортивная площадка была оборудована в рамках социального проекта «Спорт без барьеров» благодаря Благотворительному фонду Михаила Киселева совместно с фондом «Защитники Отечества», Томским политехническим университетом, ООО «Сибирская спортивная компания» и при поддержке ООО «Газпром трансгаз Томск».
— Я рад, что наш стадион является точкой притяжения. Тем местом, где объединились усилия самых неравнодушных граждан и организаций нашей страны, где собирается сила, воля и мужество. Мы со стороны Томского политехнического университета, всегда будем развивать наш стадион, делать его новее, лучше, он всегда будет открыт для горожан и всех желающих, потому что эта площадка — достояние нашего города, — сказал и. о. ректора ТПУ Леонид Сухих, также поблагодарив всех причастных к появлению нового спортивного объекта.
В рамках открытия на спортивной площадке прошли показательные выступления спортсменов и соревнования по подтягиванию.
Фото: Савелий Петрушев
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