«Спорт без барьеров»: на стадионе «Политехник» в День России открыли инклюзивную площадку

13 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

День России на томском стадионе «Политехник» отметили большим семейным забегом с мастер-классами и другими спортивными активностями.

Но одним из ключевых событий праздника стало открытие новой спортивной площадки, разработанной с учетом принципов инклюзивности.

Губернатор Томской области Владимир Мазур приветствует участников праздника Фото: Савелий Петрушев

— Сегодня здесь, на стадионе «Политехник», по сути два старта. Это старт спортивного фестиваля и это старт работы новой спортивной площадки для маломобильных людей — но людей активных, целеустремленных и позитивных. Таких, как наш дорогой земляк, стройотрядовец, депутат Госдумы России от Томской области Михаил Киселев! Благодарю Михаила Сергеевича за то, что он, как депутат создает такие возможности для развития инклюзивного спорта у нас в Томской области, — сказал на церемонии открытия праздника губернатор Томской области Владимир Мазур.

На новой площадке площадью 195 квадратных метров установили 10 уличных тренажеров и другое оборудование, специально подобранное под потребности людей с ограниченными возможностями. Здесь можно выполнять упражнения на пресс, отжимания, разные виды тяг и жимов.

Новая спортплощадка Фото: Савелий Петрушев

Для любителей работать с собственным весом на новом спортивном объекте установили турники, шведскую стенку и наклонные скамьи. Отдельно был продуман вопрос с покрытием — его выполнили из специальной резины. От солнца и дождя спортсменов защищает поликарбонатный навес.

Инициатором создания нового спортивного объекта выступил выпускник ТПУ, депутат Госдумы РФ от Томской области Михаил Киселев. Он также поприветствовал участников праздника.

Выпускник ТПУ, депутат Госдумы РФ от Томской области Михаил Киселев Михаил Киселев Фото: Савелий Петрушев

— Эта площадка — наглядный пример нашей совместной работы: руководство региона, бизнес, благотворительный фонд, университет, волонтеры объединяют усилия. Уверен, новая площадка в Томске станет местом притяжения для активных, неравнодушных людей, в том числе для участников СВО. Спорт объединяет и помогает возвращаться к полноценной жизни — здесь будут рады каждому, — отметил Михаил Киселев. — Как говорят, победа — это синергия общих усилий, а не сумма индивидуальных достижений. Именно синергия администрации Томской области, благотворителей — «Газпром Трансгаз Томск», нашего завода спорта, администрации города, все это позволяет сделать этот большой праздник.

Спортивная площадка была оборудована в рамках социального проекта «Спорт без барьеров» благодаря Благотворительному фонду Михаила Киселева совместно с фондом «Защитники Отечества», Томским политехническим университетом, ООО «Сибирская спортивная компания» и при поддержке ООО «Газпром трансгаз Томск».

И. о. ректора ТПУ Леонид Сухих Фото: Савелий Петрушев

— Я рад, что наш стадион является точкой притяжения. Тем местом, где объединились усилия самых неравнодушных граждан и организаций нашей страны, где собирается сила, воля и мужество. Мы со стороны Томского политехнического университета, всегда будем развивать наш стадион, делать его новее, лучше, он всегда будет открыт для горожан и всех желающих, потому что эта площадка — достояние нашего города, — сказал и. о. ректора ТПУ Леонид Сухих, также поблагодарив всех причастных к появлению нового спортивного объекта.

В рамках открытия на спортивной площадке прошли показательные выступления спортсменов и соревнования по подтягиванию.

Фото: Савелий Петрушев

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